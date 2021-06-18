Не долетел считаных метров: Известный каскадёр разбился на глазах у зрителей, пытаясь установить мировой рекорд
Собравшиеся зрители запечатлели трагический момент. Молодой человек скончался в возрасте 28 лет.
Каскадёр Алекс Харвилл, который стал известен благодаря своим трюкам на мотоциклах, погиб во время попытки установить мировой рекорд по дальности прыжка. Об этом сообщает TMZ.
Инцидент произошёл 17 июня. 28-летний экстремал пытался запустить свой мотоцикл с рампы на авиашоу в городе Мозес-Лейк, штат Вашингтон, однако не долетел считаных метров и вместо мягкого приземления врезался в холм.
В Сети появилось видео, которое сняли собравшиеся зрители. На кадрах видно, что Харвилла после удара перебросило через руль — и он отлетел на несколько метров вперёд, а после упал на землю.
Для выяснения всех обстоятельств случившегося и установления причины гибели каскадёра будет проведено вскрытие. Организаторы шоу пообещали пожертвовать все доходы от прыжка Харвилла на оплату его медицинских счетов.
Добавим, что мужчина в мае этого года стал отцом во второй раз. Он был опытным каскадёром. В 2013 году Харвилл установил мировой рекорд по дальности прыжка на мотоцикле, пролетев более 90,5 метра.
Ранее в ОАЭ трагически погиб знаменитый каскадёр Винс Реффет. Он прославился эффектными полётами на реактивном ранце и парашютными прыжками в костюме-крыле.
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