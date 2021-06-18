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Не долетел считаных метров: Известный каскадёр разбился на глазах у зрителей, пытаясь установить мировой рекорд

Собравшиеся зрители запечатлели трагический момент. Молодой человек скончался в возрасте 28 лет.

18 июня, 01:23

Каскадёр Алекс Харвилл, который стал известен благодаря своим трюкам на мотоциклах, погиб во время попытки установить мировой рекорд по дальности прыжка. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошёл 17 июня. 28-летний экстремал пытался запустить свой мотоцикл с рампы на авиашоу в городе Мозес-Лейк, штат Вашингтон, однако не долетел считаных метров и вместо мягкого приземления врезался в холм.

В Сети появилось видео, которое сняли собравшиеся зрители. На кадрах видно, что Харвилла после удара перебросило через руль — и он отлетел на несколько метров вперёд, а после упал на землю.

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Для выяснения всех обстоятельств случившегося и установления причины гибели каскадёра будет проведено вскрытие. Организаторы шоу пообещали пожертвовать все доходы от прыжка Харвилла на оплату его медицинских счетов.

Добавим, что мужчина в мае этого года стал отцом во второй раз. Он был опытным каскадёром. В 2013 году Харвилл установил мировой рекорд по дальности прыжка на мотоцикле, пролетев более 90,5 метра.

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Ранее в ОАЭ трагически погиб знаменитый каскадёр Винс Реффет. Он прославился эффектными полётами на реактивном ранце и парашютными прыжками в костюме-крыле.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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