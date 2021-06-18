"Дело неблагодарное": Гинцбург заявил, что "Спутник V" не планируется адаптировать к индийскому штамму коронавируса
Специалист отметил, что в этом нет смысла, так как за время работы учёных может появиться ещё какой-нибудь штамм.
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Для противостояния индийскому штамму коронавируса нужно поддерживать высокие титры антител и ревакцинироваться при их снижении. Об этом в интервью СМИ заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам специалиста, менять состав российской вакцины от коронавируса "Спутник V" под новые мутации коронавируса, например индийскую, нецелесообразно, так как это займёт довольно длительное время. 10 дней уйдёт на научную часть, а около трёх-четырёх месяцев — на регуляторику. В течение этого времени может появиться ещё какой-нибудь штамм. Заниматься адаптацией препаратов под мутации — дело неблагодарное, отметил Гинцбург.
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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заражённых индийским штаммом в России. По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется последние две недели.
О том, что известно об индийском штамме "дельта", самой опасной мутации коронавируса, читайте в материале Лайфа.
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