Для противостояния индийскому штамму коронавируса нужно поддерживать высокие титры антител и ревакцинироваться при их снижении. Об этом в интервью СМИ заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам специалиста, менять состав российской вакцины от коронавируса "Спутник V" под новые мутации коронавируса, например индийскую, нецелесообразно, так как это займёт довольно длительное время. 10 дней уйдёт на научную часть, а около трёх-четырёх месяцев — на регуляторику. В течение этого времени может появиться ещё какой-нибудь штамм. Заниматься адаптацией препаратов под мутации — дело неблагодарное, отметил Гинцбург.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заражённых индийским штаммом в России. По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется последние две недели.