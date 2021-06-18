НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Дело неблагодарное": Гинцбург заявил, что "Спутник V" не планируется адаптировать к индийскому штамму коронавируса

Специалист отметил, что в этом нет смысла, так как за время работы учёных может появиться ещё какой-нибудь штамм.

18 июня, 00:50
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Для противостояния индийскому штамму коронавируса нужно поддерживать высокие титры антител и ревакцинироваться при их снижении. Об этом в интервью СМИ заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам специалиста, менять состав российской вакцины от коронавируса "Спутник V" под новые мутации коронавируса, например индийскую, нецелесообразно, так как это займёт довольно длительное время. 10 дней уйдёт на научную часть, а около трёх-четырёх месяцев — на регуляторику. В течение этого времени может появиться ещё какой-нибудь штамм. Заниматься адаптацией препаратов под мутации — дело неблагодарное, отметил Гинцбург.

CoViD-19 стал убивать быстрее: Главврач Коммунарки рассказал о новых смертельных свойствах вируса-мутанта "Дельта"

CoViD-19 стал убивать быстрее: Главврач Коммунарки рассказал о новых смертельных свойствах вируса-мутанта "Дельта"

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заражённых индийским штаммом в России. По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется последние две недели.

О том, что известно об индийском штамме "дельта", самой опасной мутации коронавируса, читайте в материале Лайфа.

Создатели "Спутника V" анонсировали прививку от "индийского" коронавируса-мутанта

Создатели "Спутника V" анонсировали прививку от "индийского" коронавируса-мутанта

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Роспотребнадзор создал единую базу данных о мутациях коронавируса

сегодня в 01:02

Инфекционист объяснил россиянам, почему можно заразиться коронавирусом после вакцинации

сегодня в 00:52

Мурашко рассказал, когда беременных могут начать прививать от ковида

вчера в 22:54

В Японии неизвестный захватил девушку в заложники и удерживает уже 17 часов

сегодня в 00:31

Скелет неизвестной женщины обнаружили недалеко от резиденции президента США

сегодня в 00:20

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1