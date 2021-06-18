НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мурашко рассказал, когда беременных могут начать прививать от ковида

В России насчитывается около 10 тысяч беременных, заразившихся коронавирусом.

17 июня, 22:54
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Решение о вакцинации "Спутником V" беременных может быть принято в ближайшее время. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Количество беременных женщин, заболевших ковидом, составляет около 10 тысяч человек", — отметил глава Минздрава на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением CoViD-19.

Проценко оценил опасения россиян о бесплодии после вакцинации от ковида

Проценко оценил опасения россиян о бесплодии после вакцинации от ковида

Мурашко уточнил, что появились случаи тяжёлого протекания болезни среди беременных.

"Я думаю, что в ближайшую неделю – полторы это решение будет ими вынесено — по использованию для профилактики заболевания", — добавил министр.

Мурашко назвал задачу каждого россиянина

Мурашко назвал задачу каждого россиянина

Ранее Мурашко заявил о безопасности "Спутника V" для беременных. Также глава Минздрава в конце мая отметил, что клинические исследования вакцинации несовершеннолетних займут до четырёх месяцев.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1