Мурашко рассказал, когда беременных могут начать прививать от ковида
В России насчитывается около 10 тысяч беременных, заразившихся коронавирусом.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Решение о вакцинации "Спутником V" беременных может быть принято в ближайшее время. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Количество беременных женщин, заболевших ковидом, составляет около 10 тысяч человек", — отметил глава Минздрава на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением CoViD-19.
Мурашко уточнил, что появились случаи тяжёлого протекания болезни среди беременных.
"Я думаю, что в ближайшую неделю – полторы это решение будет ими вынесено — по использованию для профилактики заболевания", — добавил министр.
Ранее Мурашко заявил о безопасности "Спутника V" для беременных. Также глава Минздрава в конце мая отметил, что клинические исследования вакцинации несовершеннолетних займут до четырёх месяцев.
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