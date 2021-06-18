Мурашко рассказал, когда беременных могут начать прививать от ковида

Решение о вакцинации "Спутником V" беременных может быть принято в ближайшее время. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Количество беременных женщин, заболевших ковидом, составляет около 10 тысяч человек", — отметил глава Минздрава на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением CoViD-19.

Мурашко уточнил, что появились случаи тяжёлого протекания болезни среди беременных.

"Я думаю, что в ближайшую неделю – полторы это решение будет ими вынесено — по использованию для профилактики заболевания", — добавил министр.