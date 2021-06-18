Учёные выяснили причину раннего старения

Биологи установили, что дефицит в красных кровяных тельцах белка, который способствует высвобождению кислорода, провоцирует снижение когнитивных способностей и преждевременное старение. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Как пишет издание, учёные из США и Китая проводили исследования на мышах и установили, что при снижении в крови содержания белка ADORA2B у животных ухудшается память и слух, начинаются воспалительные процессы в головном мозге и ускоряются процессы старения. Известно, что содержание в крови аденозинового рецептора A2B, или ADORA2B, снижается с возрастом. Поэтому исследователи предположили наличие связи между дефицитом этого белка и старением мозга.

Журнал также сообщает, что биологи проводили эксперимент, при котором часть животных лишали ADORA2B. Затем мышей помещали в условия кислородного голодания. У мышей без белка поведенческие и физиологические эффекты недостатка кислорода проявлялись намного сильнее, чем у обычных грызунов. Поэтому специалисты сделали вывод о том, что от ADORA2B зависит скорость старения мозга, ведь он регулирует поступление дополнительного количества кислорода. Данное вещество учёные окрестили "антивозрастным белком".

"Получившиеся результаты демонстрируют, что сигнальный каскад красных кровяных телец ADORA2B, который способствует доставке кислорода в мозг, борется с ранним началом возрастного снижения когнитивных способностей, ухудшением слуха и памяти", — заявил руководитель исследования доктор Ян Ся (Yang Xia) из департамента биохимии и молекулярной биологии Медицинской школы Макговерна Техасского университета.

Авторы сообщили о намерении продолжать исследования, чтобы определить, может ли лечение препаратами, активирующими ADORA2B, снизить ухудшение когнитивных функций и предотвратить преждевременное старение.