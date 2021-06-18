Власти Украины заявили о невозможности выполнения Минских соглашений в нынешнем виде

Украина не может выполнить Минские соглашения в текущем виде. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Алексей Данилов.

"Мы их не денонсируем, с Минскими соглашениями нужно работать, других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде, который есть, мы не можем", — сказал Данилов в эфире телеканала "1+1".

Секретарь украинского Совбеза в очередной раз, не приводя никаких доказательств, заявил, что на территории Незалежной якобы находятся "российские танки, БТР, генералы и офицеры, и именно из-за этого выборы провести невозможно".

Данилов добавил, что диалог с Москвой "неприятен, но необходим", иначе договориться не выйдет. Говоря о силовом решении конфликта в Донбассе, он отметил, что Киев может "взять и Горловку, и Донецк", но при этом могут погибнуть десятки тысяч человек.

"Кто за это будет нести ответственность?" — заключил Данилов.