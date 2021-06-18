В России предложили расширить использование маткапитала

"Во время послания президент сказал, что у нас бесплатный газ до забора, а дальше семье надо покупать котёл, разводить трубы по участку. Вот на это можно разрешить тратить", — приводит её слова URA.ru .

"Как раз было предложение разрешить тратить маткапитал на ремонт и улучшение своих жилищных условий как в частном доме, так и в квартире. Если семья, например, говорит: "Мы не готовы вкладывать маткапитал в ипотеку, потому что у нас свой большой дом. Но нет газа, воды или там плесень. Нам надо снести стенку и построить другую". В принципе, это же всё для детей в любом случае. Именно ремонт каких-то крупных вещей, которые можно отследить в случае проверок", — подчеркнула член Общественной палаты России.