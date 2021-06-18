В России предложили расширить использование маткапитала
В частности, общественники хотят позволить семьям тратить эти деньги на улучшение условий в своих домах.
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Средства из материнского капитала необходимо разрешить использовать семьям на покупку автомобиля и подведение к дому различных коммуникаций. Такое мнение выразила зампредседателя Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ, эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) Юлия Зимова.
"Во время послания президент сказал, что у нас бесплатный газ до забора, а дальше семье надо покупать котёл, разводить трубы по участку. Вот на это можно разрешить тратить", — приводит её слова URA.ru.
Зимова также добавила, что в российских регионах есть подобный опыт использования маткапитала, который является успешным и пользуется популярностью среди граждан.
"Как раз было предложение разрешить тратить маткапитал на ремонт и улучшение своих жилищных условий как в частном доме, так и в квартире. Если семья, например, говорит: "Мы не готовы вкладывать маткапитал в ипотеку, потому что у нас свой большой дом. Но нет газа, воды или там плесень. Нам надо снести стенку и построить другую". В принципе, это же всё для детей в любом случае. Именно ремонт каких-то крупных вещей, которые можно отследить в случае проверок", — подчеркнула член Общественной палаты России.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею использования средств материнского капитала на ремонт жилья. Все действующие ограничения, связанные с выплатами, продиктованы лишь ситуацией, при которой происходит злоупотребление этими деньгами, отметил глава государства.
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