"Это был не подарок": Кравчук заявил о нежелании Украины принимать Крым в советские времена
По словам первого президента Незалежной, Киев предполагал, что с Крымом "могут возникнуть проблемы", и поэтому не хотел принимать полуостров.
Кадр видео © YouTube-канал "Ходят слухи"
В 1954 году Крым был не подарен, а принудительно передан Украине, об этом заявил первый президент Незалежной Леонид Кравчук в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи".
"Это была колоссальная забота. Это ж не просто мы получили подарок, который давал Украине колоссальные доходы", — сказал он.
По словам Кравчука, Украина предполагала, что с Крымом "могут возникнуть проблемы", и поэтому не хотела принимать регион. Также политик назвал неверной версию о том, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв подарил полуостров Украине, и посоветовал читать некие "реальные документы".
Как рассказал политик, в развитие полуострова пришлось вложить свыше 105 миллиардов долларов, так как полуостров не был преуспевающей территорией. Однако в состав России Крым вошёл в ещё более разорённом состоянии. За время, которое Крым находился в составе Незалежной, значительная часть инфраструктуры пришла в упадок.
Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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