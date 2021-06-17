НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Это был не подарок": Кравчук заявил о нежелании Украины принимать Крым в советские времена

По словам первого президента Незалежной, Киев предполагал, что с Крымом "могут возникнуть проблемы", и поэтому не хотел принимать полуостров.

17 июня, 20:53
<p>Кадр видео © YouTube-канал "Ходят слухи"</p>

Кадр видео © YouTube-канал "Ходят слухи"

В 1954 году Крым был не подарен, а принудительно передан Украине, об этом заявил первый президент Незалежной Леонид Кравчук в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи".

"Это была колоссальная забота. Это ж не просто мы получили подарок, который давал Украине колоссальные доходы", — сказал он.

"Даже торговался": Кравчук рассказал, как не дал Крыму выйти из состава Украины

"Даже торговался": Кравчук рассказал, как не дал Крыму выйти из состава Украины

По словам Кравчука, Украина предполагала, что с Крымом "могут возникнуть проблемы", и поэтому не хотела принимать регион. Также политик назвал неверной версию о том, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв подарил полуостров Украине, и посоветовал читать некие "реальные документы".

Как рассказал политик, в развитие полуострова пришлось вложить свыше 105 миллиардов долларов, так как полуостров не был преуспевающей территорией. Однако в состав России Крым вошёл в ещё более разорённом состоянии. За время, которое Крым находился в составе Незалежной, значительная часть инфраструктуры пришла в упадок.

"Сплошные алогизмы": В Крыму оценили решение Украины обложить жителей полуострова налогами

"Сплошные алогизмы": В Крыму оценили решение Украины обложить жителей полуострова налогами

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Из зоны подтопления на востоке Крыма эвакуировали около 900 человек

сегодня в 19:49

"Даже торговался": Кравчук рассказал, как не дал Крыму выйти из состава Украины

6 июня, 17:41

Власти Украины заявили о невозможности выполнения Минских соглашений в нынешнем виде

сегодня в 21:52

Легендарный Грушинский фестиваль отменили из-за коронавируса

сегодня в 21:57

Адская боль и пренебрежение: Почему виноват сам Вячеслав Малафеев, теряющий дочь

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1