В 1954 году Крым был не подарен, а принудительно передан Украине, об этом заявил первый президент Незалежной Леонид Кравчук в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи".

"Это была колоссальная забота. Это ж не просто мы получили подарок, который давал Украине колоссальные доходы", — сказал он.

По словам Кравчука, Украина предполагала, что с Крымом "могут возникнуть проблемы", и поэтому не хотела принимать регион. Также политик назвал неверной версию о том, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв подарил полуостров Украине, и посоветовал читать некие "реальные документы".

Как рассказал политик, в развитие полуострова пришлось вложить свыше 105 миллиардов долларов, так как полуостров не был преуспевающей территорией. Однако в состав России Крым вошёл в ещё более разорённом состоянии. За время, которое Крым находился в составе Незалежной, значительная часть инфраструктуры пришла в упадок.