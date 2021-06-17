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Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк состоится 25 июня

Резервными датами запуска назначены 26, 27, 28, 29 и 30 июня 2021 года.

17 июня, 20:24
<p>Фото © <a href="https://mpr.rkomi.ru/v-dvuh-rayonah-komi-upadut-otdelyayushchiesya-chasti-rakety" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми</a></p>

Фото © Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

Пуск ракеты "Союз-2" в интересах обороны и безопасности страны состоится 25 июня. Такую информацию распространило в четверг Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.

Как сообщает ведомство, резервными датами запуска назначены 26, 27, 28, 29 и 30 июня 2021 года. При проведении пуска будет использован район падения Усть-Цилемский, охватывающий Ижемский и Усть-Цилемский районы. На период с 25 по 30 июня 2021 г. эти районы объявлены временно опасными.

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"Для обеспечения безопасности населения с 21 по 24 июня сотрудники Минприроды Коми совместно с представителями космодрома Плесецк проведут предпусковой облёт района падения", — говорится в сообщении.

Уточняется, что для предотвращения присутствия людей в районах падения на период пуска ракеты министерство организовало оповещение населения, госучреждений, федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, общественных организаций и предприятий.

Ранее Лайф сообщал о запуске ракеты "Союз-2.1б" с британскими спутниками с космодрома Восточный.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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