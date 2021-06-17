Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк состоится 25 июня

Пуск ракеты "Союз-2" в интересах обороны и безопасности страны состоится 25 июня. Такую информацию распространило в четверг Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.

Как сообщает ведомство, резервными датами запуска назначены 26, 27, 28, 29 и 30 июня 2021 года. При проведении пуска будет использован район падения Усть-Цилемский, охватывающий Ижемский и Усть-Цилемский районы. На период с 25 по 30 июня 2021 г. эти районы объявлены временно опасными.

"Для обеспечения безопасности населения с 21 по 24 июня сотрудники Минприроды Коми совместно с представителями космодрома Плесецк проведут предпусковой облёт района падения", — говорится в сообщении.

Уточняется, что для предотвращения присутствия людей в районах падения на период пуска ракеты министерство организовало оповещение населения, госучреждений, федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, общественных организаций и предприятий.