Китай запустил корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами к орбитальной станции

Китай успешно запустил корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту к орбитальной станции. Видео © CCTV 13

Управление программы пилотируемых космических полётов Китая успешно запустило корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту к строящейся орбитальной станции Поднебесной.

Старт был осуществлён с космодрома Цзюцюань в 09:22 по местному времени (04:22 мск). Для вывода аппарата на орбиту использовалась ракета-носитель "Чанчжэн-2F". После выхода на орбиту "Шэньчжоу-12" должен состыковаться с основным модулем станции — "Тяньхэ", — образуя общую конструкцию с главным отсеком и грузовым кораблём "Тяньчжоу-2", который был отправлен ранее. Затем космонавты перейдут в отсек "Тяньхэ", где проведут следующие три месяца.

"После того как орбитальная станция заработает в штатном режиме, мы намерены наращивать международное сотрудничество, расширять и углублять обмены с другими странами по её эксплуатации", — рассказал помощник главы управления пилотируемых полётов Цзи Цимин.

Он добавил, что станция КНР "должна стать космической научной лабораторией, задача которой — служить на благо всего человечества". По его словам, для проработки вопросов, касающихся активизации международного сотрудничества по орбитальным проектам, власти Поднебесной постоянно и тесно взаимодействуют с ООН.