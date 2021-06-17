НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Китай запустил корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами к орбитальной станции

Для вывода аппарата на орбиту была использована ракета-носитель "Чанчжэн-2F". На станции космонавты проведут ближайшие три месяца.

17 июня, 01:53

Кадр из видео © CCTV 13

Китай успешно запустил корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту к орбитальной станции. Видео © CCTV 13

Управление программы пилотируемых космических полётов Китая успешно запустило корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту к строящейся орбитальной станции Поднебесной.

Старт был осуществлён с космодрома Цзюцюань в 09:22 по местному времени (04:22 мск). Для вывода аппарата на орбиту использовалась ракета-носитель "Чанчжэн-2F". После выхода на орбиту "Шэньчжоу-12" должен состыковаться с основным модулем станции — "Тяньхэ", — образуя общую конструкцию с главным отсеком и грузовым кораблём "Тяньчжоу-2", который был отправлен ранее. Затем космонавты перейдут в отсек "Тяньхэ", где проведут следующие три месяца.

"Роскосмос" показал, как будет выглядеть Международная научная станция на Луне

"Роскосмос" показал, как будет выглядеть Международная научная станция на Луне

"После того как орбитальная станция заработает в штатном режиме, мы намерены наращивать международное сотрудничество, расширять и углублять обмены с другими странами по её эксплуатации", — рассказал помощник главы управления пилотируемых полётов Цзи Цимин.

Он добавил, что станция КНР "должна стать космической научной лабораторией, задача которой — служить на благо всего человечества". По его словам, для проработки вопросов, касающихся активизации международного сотрудничества по орбитальным проектам, власти Поднебесной постоянно и тесно взаимодействуют с ООН.

"Роскосмос" заявил о планах отправлять учёных на МКС

"Роскосмос" заявил о планах отправлять учёных на МКС

Ранее сообщалось, что на аукционе продали билет на полёт в космос с основателем компании Amazon Джеффом Безосом за 28 миллионов долларов.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Вирусолог из Ухани опровергла версию о лабораторном происхождении ковида

15 июня, 08:03

Валентина Терешкова в годовщину полёта в космос встретилась с активистами Российского движения школьников

вчера в 22:55

В Белом доме назвали встречу Путина и Байдена сосредоточенной и неконфронтационной

сегодня в 01:13

В ПФР рассказали о влиянии армейской службы на размер пенсии

сегодня в 02:05

Трамп — о встрече Путина и Байдена: США не получили ничего

сегодня в 01:32

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1