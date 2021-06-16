"Роскосмос" показал, как будет выглядеть Международная научная станция на Луне
Развернуть на спутнике инфраструктуру намерены с помощью трёх российских и трёх китайских ракет. Ввести станцию в эксплуатацию планируется к 2035 году.
Россия и Китай на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 в Санкт-Петербурге представили дорожную карту строительства Международной научной лунной станции. По плану транспортная инфраструктура станции будет включать два лунохода и прыгающего робота.
Российско-китайскую научную лунную станцию намерены развернуть к 2035 году. На первом этапе, в 2021–2025 годы, планируется провести разведку районов. Затем начнётся строительство, для которого запустят автоматические станции "Луна-28" и "Чанъэ-8". Далее на Луне развернут инфраструктуру с помощью трёх российских и трёх китайских ракет.
Ранее Лайф рассказывал, что космический зонд "Луна-25" будет готов к запуску в конце 2021 года. Посадочный аппарат планируют отправить к южному полюсу спутника Земли, где содержатся сотни миллионов тонн водяного льда. Он оснащён детектором водорода и манипулятором для забора грунта.
Комментариев: 0