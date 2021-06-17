Из зоны подтопления на востоке Крыма эвакуировали около 900 человек

Из зоны подтопления в восточной части Крыма эвакуировали порядка 900 местных жителей, всего после ливней подтоплено более 300 домов, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

Как информирует ведомство, всего 865 человек было вывезено из зоны подтопления. Они распределены по шести пунктам временного размещения. В городе Керчи эвакуация ещё продолжается. Зафиксировано 347 случаев подтопления жилых домов.

МЧС сообщает, в настоящее время идут работы по восстановлению газо- и электроснабжения. В двух муниципальных образованиях — Керчи и Ленинском районе республики — 16 линий электропередачи остаются обесточенными.