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Из зоны подтопления на востоке Крыма эвакуировали около 900 человек

В настоящее время идут работы по восстановлению газо- и электроснабжения. В двух муниципальных образованиях — Керчи и Ленинском районе республики — 16 линий электропередачи остаются обесточенными.

17 июня, 19:49
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Из зоны подтопления в восточной части Крыма эвакуировали порядка 900 местных жителей, всего после ливней подтоплено более 300 домов, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

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Как информирует ведомство, всего 865 человек было вывезено из зоны подтопления. Они распределены по шести пунктам временного размещения. В городе Керчи эвакуация ещё продолжается. Зафиксировано 347 случаев подтопления жилых домов.

МЧС сообщает, в настоящее время идут работы по восстановлению газо- и электроснабжения. В двух муниципальных образованиях — Керчи и Ленинском районе республики — 16 линий электропередачи остаются обесточенными.

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Напомним, минувшей ночью на Керчь обрушился сильнейший ливень, из-за чего в городе случилось настоящее наводнение, выпало около двух месячных норм осадков. Автомобилям приходится двигаться почти вплавь, а многие участки и подъезды стоят затопленными. В городе введён режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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