Из зоны подтопления на востоке Крыма эвакуировали около 900 человек
В настоящее время идут работы по восстановлению газо- и электроснабжения. В двух муниципальных образованиях — Керчи и Ленинском районе республики — 16 линий электропередачи остаются обесточенными.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Из зоны подтопления в восточной части Крыма эвакуировали порядка 900 местных жителей, всего после ливней подтоплено более 300 домов, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.
"Предлагаю паразитирование снять": Аксёнов рассказал, кто на самом деле плыл за его лодкой в затопленной Керчи
Как информирует ведомство, всего 865 человек было вывезено из зоны подтопления. Они распределены по шести пунктам временного размещения. В городе Керчи эвакуация ещё продолжается. Зафиксировано 347 случаев подтопления жилых домов.
МЧС сообщает, в настоящее время идут работы по восстановлению газо- и электроснабжения. В двух муниципальных образованиях — Керчи и Ленинском районе республики — 16 линий электропередачи остаются обесточенными.
Напомним, минувшей ночью на Керчь обрушился сильнейший ливень, из-за чего в городе случилось настоящее наводнение, выпало около двух месячных норм осадков. Автомобилям приходится двигаться почти вплавь, а многие участки и подъезды стоят затопленными. В городе введён режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.
Комментариев: 0