Попова объяснила рост числа случаев ковида "тотальным нигилизмом"
Глава Роспотребнадзора отметила, что большинство заболевающих коронавирусом находятся в возрасте от 20 до 49 лет. Попова призвала вакцинироваться и делать это как можно скорее.
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Рост заболеваемости CoViD-19 связан с "тотальным нигилизмом" по отношению к защитным мерам. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Первое — это нигилизм тотальный по отношению к мерам, которыми мы защищались от коронавируса", — сказала Попова в эфире телеканала "Россия-1".
Глава Роспотребнадзора отметила, что большинство заболевающих коронавирусом — в возрасте от 20 до 49 лет. Попова призвала вакцинироваться и делать это как можно скорее. Также руководитель ведомства порекомендовала максимально сократить число контактов.
Говоря о решении некоторых регионов ввести обязательную вакцинацию для ряда граждан, Попова напомнила, что речь идёт о тех работниках, которые постоянно контактируют с людьми. Также глава Роспотребнадзора поручила сотрудникам в регионах усилить меры мониторинга за ситуацией с ковидом.
"Усилить мониторинг, усилить мониторинг изменчивости вируса, эпидситуации и вводить дополнительные требования, меры при необходимости", — сказала она.
Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры введены в Подмосковье, Кузбассе и на Сахалине.
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