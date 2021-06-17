Попова объяснила рост числа случаев ковида "тотальным нигилизмом"

Рост заболеваемости CoViD-19 связан с "тотальным нигилизмом" по отношению к защитным мерам. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Первое — это нигилизм тотальный по отношению к мерам, которыми мы защищались от коронавируса", — сказала Попова в эфире телеканала "Россия-1".

Глава Роспотребнадзора отметила, что большинство заболевающих коронавирусом — в возрасте от 20 до 49 лет. Попова призвала вакцинироваться и делать это как можно скорее. Также руководитель ведомства порекомендовала максимально сократить число контактов.

Говоря о решении некоторых регионов ввести обязательную вакцинацию для ряда граждан, Попова напомнила, что речь идёт о тех работниках, которые постоянно контактируют с людьми. Также глава Роспотребнадзора поручила сотрудникам в регионах усилить меры мониторинга за ситуацией с ковидом.