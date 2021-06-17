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В Москве предложили провести эксперимент с CoViD-free-зонами

Такие специальные места могли бы работать только для вакцинированных граждан, считают авторы инициативы.

17 июня, 18:04
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Рестораторы Москвы предложили провести эксперимент со свободными от коронавируса общественными зонами. Об этом говорится на сайте мэра столицы.

"Московские рестораторы поддержали решения федеральных и городских властей, направленные на остановку распространения коронавируса. Также они предложили мэру Москвы провести в столице эксперимент со свободными от CoViD-19 общественными зонами", — следует из сообщения.

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По предложению рестораторов, CoViD-free-зоны могли бы работать при условии, что сотрудники предприятий пройдут вакцинацию, а на входе будет организован контроль, который позволит проверять у посетителей документы, удостоверяющие прохождение вакцинации или наличие отрицательного ПЦР-теста.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы находятся на пороге введения временных, но жёстких ограничений из-за коронавируса.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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