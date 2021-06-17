Собянин: Мы находимся очень близко к жёстким ограничениям из-за ситуации с ковидом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы находятся на пороге введения временных, но жёстких ограничений из-за коронавируса.

"В Москве быстро растёт число госпитализаций, а коечный фонд не бесконечен — мы находимся очень близко к временным, но жёстким ограничениям", — сказал столичный градоначальник.