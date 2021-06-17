Собянин: Мы находимся очень близко к жёстким ограничениям из-за ситуации с ковидом
Ранее он назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе.
Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы находятся на пороге введения временных, но жёстких ограничений из-за коронавируса.
"В Москве быстро растёт число госпитализаций, а коечный фонд не бесконечен — мы находимся очень близко к временным, но жёстким ограничениям", — сказал столичный градоначальник.
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Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. При этом власти столицы опровергают сообщения о возможности введения нового локдауна.
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