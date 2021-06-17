Власти Подмосковья разработали трёхшаговый алгоритм по вакцинации населения

Власти Московской области для удобства жителей и предпринимателей региона разработали специальный алгоритм вакцинации, который состоит из трёх пунктов. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона Вячеслав Духин.

"Мы разработали алгоритм, по которому предлагаем действовать работодателям, чтобы обеспечить массовую вакцинацию, которая, по постановлению главного санитарного врача, установлена на уровне 60%", — приводит его слова телеканал "360".

Письма о вакцинации получит практически каждый человек и руководитель предприятия, в том числе и сотрудники организаций, которые попадают в перечень тех, кому необходима обязательная вакцинация, уточнил губернатор Андрей Воробьёв. Таких в Подмосковье чуть больше миллиона человек.

Согласно пунктам алгоритма, руководителям предприятий сначала нужно издать приказ о проведении вакцинации, затем установить численность сотрудников на 1 июня, а после этого выбрать центр, где работники будут делать прививки. Если же в организации работает больше 50 человек, через портал госуслуг можно оформить выезд бригады врачей. По решению властей, завершить вакцинацию первым компонентом работники должны до 15 июля, а вторым — до 15 августа. Также предприниматели должны будут раз в неделю сдавать декларации со сведениями о привитых.