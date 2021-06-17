В Москве опровергли, что власти разрешили отстранять непривитых сотрудников без зарплаты

Власти Москвы не имеют юридического отношения для одобрения или неодобрения решения об отстранении работников сферы услуг из-за отказа от обязательной вакцинации. Как уточнил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов, его слова неправильно поняли.

"Здесь власти Москвы не могут одобрить или не одобрить что-то подобное, они в принципе к этому не имеют юридического отношения. Я прокомментировал, что на основании требований санитарного врача об эпидемиологической ситуации работодатель может отстранять сотрудников без сохранения зарплаты", — сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Миронов заметил, что если работодатель оставит такого сотрудника на предприятии, то может получить большой штраф до миллиона рублей или закрытие места на 90 суток. В таком случае предпринимателю ничего не остаётся, как отстранить сотрудника.