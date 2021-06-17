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В Москве опровергли, что власти разрешили отстранять непривитых сотрудников без зарплаты

Предприниматели сами вправе принимать такие меры, ведь в противном случае им может грозить крупный штраф, сказал уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса.

17 июня, 16:29
<p>Фото © ТАСС / Семён Лиходеев</p>

Фото © ТАСС / Семён Лиходеев

Власти Москвы не имеют юридического отношения для одобрения или неодобрения решения об отстранении работников сферы услуг из-за отказа от обязательной вакцинации. Как уточнил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов, его слова неправильно поняли.

"Здесь власти Москвы не могут одобрить или не одобрить что-то подобное, они в принципе к этому не имеют юридического отношения. Я прокомментировал, что на основании требований санитарного врача об эпидемиологической ситуации работодатель может отстранять сотрудников без сохранения зарплаты", — сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

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Миронов заметил, что если работодатель оставит такого сотрудника на предприятии, то может получить большой штраф до миллиона рублей или закрытие места на 90 суток. В таком случае предпринимателю ничего не остаётся, как отстранить сотрудника.

"Именно это я и прокомментировал. А почему-то решили, что это власти Москвы", — заключил Миронов.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы выпустил постановление об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы услуг. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эта мера была вынужденной в связи с тем, что именно в сфере услуг контакты между людьми происходят чаще всего. Также стало известно, что штрафы за уклонение от вакцинации сотрудников в столице составят до миллиона рублей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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