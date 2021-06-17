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В Роспотребнадзоре назвали регионы с наиболее высокими темпами заболеваемости ковидом

Отмечается, что общая их доля в количестве фиксируемых ежедневно новых случаев составляет 60%.

17 июня, 16:06
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Наибольшая доля новых случаев заболевания коронавирусом приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Об этом в ходе выступления на заседании президиума координационного совета по противодействию пандемии заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В основном рост [заболеваемости ковидом происходит] за счёт трёх субъектов: это Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Общая доля этих трёх субъектов в количестве зарегистрированных ежесуточно заболевших составляет 60%", — сказала она.

Попова заявила о росте числа заражённых индийским штаммом в РФ

Попова заявила о росте числа заражённых индийским штаммом в РФ

В ходе этого же заседания министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что за последнюю неделю рост заболеваемости коронавирусом в стране составил 30%, а число госпитализаций выросло на 32%.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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