В Роспотребнадзоре назвали регионы с наиболее высокими темпами заболеваемости ковидом

Наибольшая доля новых случаев заболевания коронавирусом приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Об этом в ходе выступления на заседании президиума координационного совета по противодействию пандемии заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В основном рост [заболеваемости ковидом происходит] за счёт трёх субъектов: это Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Общая доля этих трёх субъектов в количестве зарегистрированных ежесуточно заболевших составляет 60%", — сказала она.