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Число коек для больных ковидом в Москве решили увеличить до максимума

Сейчас свободные места остаются, однако ситуация ухудшается буквально ежедневно, заявил мэр Сергей Собянин.

17 июня, 15:55
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В ближайшие недели число коек для больных коронавирусом в Москве будет увеличено до максимальных значений в 24 тысячи. При этом за считаные дни власти увеличили их на пять тысяч, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы стали динамично наращивать количество коек, которые работают на ковид: буквально за считаные дни мы с 12 тысяч коек, которые у нас были в группировке, нарастили её до 17 тысяч, но при этом мы с трудом успеваем за ростом госпитализаций, которые тоже нарастают", — сказал Собянин.

Завтра число заразившихся может превысить девять тысяч: Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с ковидом в Москве

Завтра число заразившихся может превысить девять тысяч: Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с ковидом в Москве

Пока столица справляется с ситуацией и запас свободных мест есть, но уже в ближайшие недели их число будет увеличено до максимального количества — 24 тысяч коек. Сейчас власти совместно с коллегами из Роспотребнадзора, Минздрава, учёными и врачами пытаются разобраться в причинах ухудшающейся обстановки и планируют принятие мер для защиты населения. При этом какие именно будут приняты инициативы, Собянин не уточнил.

Напомним, из-за увеличения числа новых случаев заражения 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. При этом власти столицы опровергают сообщения о возможности введения нового локдауна.

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В России вновь выявили более 14 тысяч новых случаев заражения ковидом за сутки

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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