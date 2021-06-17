Число коек для больных ковидом в Москве решили увеличить до максимума
Сейчас свободные места остаются, однако ситуация ухудшается буквально ежедневно, заявил мэр Сергей Собянин.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В ближайшие недели число коек для больных коронавирусом в Москве будет увеличено до максимальных значений в 24 тысячи. При этом за считаные дни власти увеличили их на пять тысяч, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы стали динамично наращивать количество коек, которые работают на ковид: буквально за считаные дни мы с 12 тысяч коек, которые у нас были в группировке, нарастили её до 17 тысяч, но при этом мы с трудом успеваем за ростом госпитализаций, которые тоже нарастают", — сказал Собянин.
Завтра число заразившихся может превысить девять тысяч: Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с ковидом в Москве
Пока столица справляется с ситуацией и запас свободных мест есть, но уже в ближайшие недели их число будет увеличено до максимального количества — 24 тысяч коек. Сейчас власти совместно с коллегами из Роспотребнадзора, Минздрава, учёными и врачами пытаются разобраться в причинах ухудшающейся обстановки и планируют принятие мер для защиты населения. При этом какие именно будут приняты инициативы, Собянин не уточнил.
Напомним, из-за увеличения числа новых случаев заражения 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. При этом власти столицы опровергают сообщения о возможности введения нового локдауна.
Комментариев: 0