Число коек для больных ковидом в Москве решили увеличить до максимума

В ближайшие недели число коек для больных коронавирусом в Москве будет увеличено до максимальных значений в 24 тысячи. При этом за считаные дни власти увеличили их на пять тысяч, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы стали динамично наращивать количество коек, которые работают на ковид: буквально за считаные дни мы с 12 тысяч коек, которые у нас были в группировке, нарастили её до 17 тысяч, но при этом мы с трудом успеваем за ростом госпитализаций, которые тоже нарастают", — сказал Собянин.