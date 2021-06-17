Власти Москвы опровергли сообщения о новом возможном локдауне

Власти Москвы опровергли сообщения СМИ о возможности введения нового локдауна из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Такую позицию Лайфу озвучил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Ничего об этом не слышал. Мы не комментируем, все вопросы к Forbes", — отметил он.