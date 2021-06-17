Власти Москвы опровергли сообщения о новом возможном локдауне
Ранее мэр столицы Сергей Собянин называл развитие ситуации с ковидом драматическим, но не требующим введения жёстких ограничений.
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Власти Москвы опровергли сообщения СМИ о возможности введения нового локдауна из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Такую позицию Лайфу озвучил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Ничего об этом не слышал. Мы не комментируем, все вопросы к Forbes", — отметил он.
Ранее Forbes сообщил, что московские власти якобы рассматривают возможность введения локдауна для непривитых. При этом издание уточняло, что решение не принято и зависит от статистики по заболевшим коронавирусом.
Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры введены в Подмосковье, Кузбассе и на Сахалине.
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