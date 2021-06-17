ВОЗ предложила запретить женщинам пить спиртное

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила запретить пить спиртные напитки женщинам детородного возраста. Об этом говорится в проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022–2030 годы.

Согласно документу, страны должны повышать осведомлённость населения о вреде алкогольных напитков, а особое внимание следует уделить детям, беременным и женщинам детородного возраста. Дело в том, что употребление спиртного до и во время вынашивания ребёнка может привести к развитию у него различных заболеваний и нарушений, а также к появлению проблем с социальным поведением и способностью к обучению.

Мало того, это также оказывает негативное воздействие на физическое и психологическое состояние матери. В ВОЗ считают, что наилучшим вариантом будет полный отказ женщин от спиртного. Однако пользователи Сети с этим не согласны и после появления доклада раскритиковали его, а саму организацию обвинили в сексизме.