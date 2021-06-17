Турция может разместить военную базу в Азербайджане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил размещение военной базы в Азербайджане в рамках подписанного двумя странами Шушинского соглашения. Об этом он заявил журналистам во время визита в Баку.

"Сейчас главное — обеспечить безопасность границ. Переговоры, которые будут проводить между собой Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также которые проведём мы, могут развить эту тему", — цитирует турецкого лидера газета Hurriyet.