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Турция может разместить военную базу в Азербайджане

Главы двух государств должны провести переговоры по данной теме с президентом РФ Владимиром Путиным.

17 июня, 13:30
<p>Фото © ТАСС / ZUMA / Emrah Oprukcu</p>

Фото © ТАСС / ZUMA / Emrah Oprukcu

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил размещение военной базы в Азербайджане в рамках подписанного двумя странами Шушинского соглашения. Об этом он заявил журналистам во время визита в Баку.

"Сейчас главное — обеспечить безопасность границ. Переговоры, которые будут проводить между собой Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также которые проведём мы, могут развить эту тему", цитирует турецкого лидера газета Hurriyet.

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Напомним, 15 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в городе Шуше подписали декларацию о союзнических отношениях и стратегическом партнёрстве. В документе говорится, что страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Также, согласно декларации, Анкара и Баку "продолжат совместные усилия по модернизации вооружённых сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями".

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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