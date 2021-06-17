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Путин призвал управленцев "кожей чувствовать проблемы людей"

Российский лидер назвал самой главной целью госслужащих конкретные улучшения в жизни граждан.

17 июня, 13:19
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент РФ Владимир Путин призвал выпускников программы развития кадрового управленческого резерва "кожей чувствовать проблемы людей, принимать их как свои собственные". Глава государства указал им на главный критерий работы госслужбы.

"В сегодняшнем стремительно меняющемся мире, когда вокруг много факторов неопределённости, всё важнее становится умение принимать быстрые, нестандартные, но при этом выверенные и продуманные решения, готовность взять на себя ответственность, собрать команду профессионалов, добиться ощутимых изменений в интересах людей. А это главный критерий нашей работы", — подчеркнул Путин.

Лидер страны отметил, что самое главное — это конкретные улучшения в жизни людей. Чтобы быть действительно эффективным управленцем, которому доверяют, нужно не просто понимать и слышать людей, что само по себе очень важно. Однако, по мнению Путина, ещё "важнее — кожей почувствовать проблемы людей, понимать их сердцем, душой, принимать как собственные. Государственная служба — это именно служение гражданам, обществу, стране".

Путин назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом

Путин назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом

Ранее в ходе встречи Путин поделился с управленцами своими впечатлениями от встречи с американским коллегой, которая состоялась накануне в Женеве. Глава государства назвал Байдена профессионалом и отметил, что его образ в СМИ не имеет ничего общего с действительностью.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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