Путин: Я очень надеюсь, что Байдену дадут спокойно работать
Глава государства отметил, что американский лидер собран и понимает, чего хочет добиться.
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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что американскому коллеге Джо Байдену не будут мешать и дадут спокойно работать.
"Я очень надеюсь, что не будет так, как в предыдущие годы, и ему дадут спокойно работать", — отметил глава государства на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.
Американский президент собран и понимает, чего хочет добиться, при этом делает это очень искусно, заметил Путин.
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Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов. Сегодня Дмитрий Песков отметил, что саммит "прошёл скорее со знаком плюс".
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