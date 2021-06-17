Путин: Я очень надеюсь, что Байдену дадут спокойно работать

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что американскому коллеге Джо Байдену не будут мешать и дадут спокойно работать.

"Я очень надеюсь, что не будет так, как в предыдущие годы, и ему дадут спокойно работать", — отметил глава государства на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.