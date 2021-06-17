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Путин: Я очень надеюсь, что Байдену дадут спокойно работать

Глава государства отметил, что американский лидер собран и понимает, чего хочет добиться.

17 июня, 13:04
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65869/photos/65904" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что американскому коллеге Джо Байдену не будут мешать и дадут спокойно работать.

"Я очень надеюсь, что не будет так, как в предыдущие годы, и ему дадут спокойно работать", — отметил глава государства на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.

Американский президент собран и понимает, чего хочет добиться, при этом делает это очень искусно, заметил Путин.

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Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов. Сегодня Дмитрий Песков отметил, что саммит "прошёл скорее со знаком плюс".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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