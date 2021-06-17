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"Всё время путает что-то": Путин назвал Псаки образованной и красивой женщиной

По словам главы государства, она, как и её начальник, может допускать неточности в своих заявлениях, но это вовсе не от плохой памяти.

17 июня, 12:53

Фото © ТАСС / EPA / Samuel Corum

Путин назвал Псаки образованной и красивой женщиной. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин назвал пресс-секретаря главы Белого дома Джен Псаки образованной и красивой женщиной. Об этом он сказал, общаясь сегодня с выпускниками программы кадрового резерва.

"У него пресс-секретарь молодая, образованная, красивая женщина. Она сама всё время путает что-то. Это не от того, что образование не позволяет или память плохая", — сказал Путин.

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По словам главы государства, когда люди считают, что какие-то вещи второстепенны, память сама фокусирует внимание на другом, оттого и складывается ощущение, что у человека какие-то проблемы.

"Американцы считают, что нет ничего важнее, кроме их самих. Такой стиль", — добавил Путин.

Речь про забывчивость зашла после того, как Владимира Путина спросили о здоровье Джо Байдена и о том, как оно повлияло на встречу. Напомним, глава Соединённых Штатов не раз попадал в неловкие ситуации и даже путал собственную жену с сестрой на публике. Впрочем, президент России после вчерашнего саммита заявил, что Байден — настоящий профессионал, а его образ не соответствует тому, который ему присвоили СМИ.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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