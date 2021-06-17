Путин назвал Псаки образованной и красивой женщиной. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин назвал пресс-секретаря главы Белого дома Джен Псаки образованной и красивой женщиной. Об этом он сказал, общаясь сегодня с выпускниками программы кадрового резерва.

"У него пресс-секретарь молодая, образованная, красивая женщина. Она сама всё время путает что-то. Это не от того, что образование не позволяет или память плохая", — сказал Путин.

По словам главы государства, когда люди считают, что какие-то вещи второстепенны, память сама фокусирует внимание на другом, оттого и складывается ощущение, что у человека какие-то проблемы.

"Американцы считают, что нет ничего важнее, кроме их самих. Такой стиль", — добавил Путин.