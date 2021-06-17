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Путин — о впечатлениях от встречи с Байденом: Его образ в СМИ не имеет ничего общего с действительностью

Президент РФ назвал своего американского коллегу профессионалом, с которым "нужно очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить".

17 июня, 12:26

Путин рассказал о впечатлениях от встречи с Байденом. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва поделился своими впечатлениями от встречи с американским коллегой Джо Байденом, которая состоялась накануне в Женеве. Глава государства назвал Байдена профессионалом и отметил, что его образ в СМИ не имеет ничего общего с действительностью.

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"Тот образ президента Байдена, который рисует наша и американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью. Он в длительной поездке, прилетел из-за океана, смена часовых поясов. Мы общались два часа. Он полностью в материале, и тот образ, который рисуют, он может немного расхолаживать. Но расхолаживаться нечему. Байден — профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить. Он сам ничего не пропускает", — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что Байден "собран, понимает, чего хочет добиться, и делает это искусно".

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Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов. Сегодня Дмитрий Песков отметил, что саммит "прошёл скорее со знаком плюс".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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