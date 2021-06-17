Песков сообщил, что Байден не поднимал тему обмена Навального в ходе саммита в Женеве
Главы двух государств обсуждали блогера в узком составе, однако содержание этого разговора останется тайной, отметил представитель Кремля.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда
США не поднимали тему обмена находящегося в колонии Алексея Навального на прошедшем саммите Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Нет, такого разговора не было, таких предложений не озвучивалось", — сказал представитель Кремля в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
По его словам, тему Навального поднял Джо Байден в ходе переговоров в узком составе. Путин поддержал её и дал ответ, однако содержание разговора лидеров двух стран Песков не раскрыл. На вопрос о вероятности включения блогера в списки для обмена представитель Кремля с иронией ответил, что такое возможно, "если вдруг выяснится, что он гражданин США и работает на спецслужбы, вернее — официально подтвердится американцами".
Напомним, накануне в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Владимир Путин допустил, что Москва и Вашингтон могут найти "определённые компромиссы" по поводу обмена осуждёнными гражданами.
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