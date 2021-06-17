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Песков сообщил, что Байден не поднимал тему обмена Навального в ходе саммита в Женеве

Главы двух государств обсуждали блогера в узком составе, однако содержание этого разговора останется тайной, отметил представитель Кремля.

17 июня, 11:01
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда

США не поднимали тему обмена находящегося в колонии Алексея Навального на прошедшем саммите Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нет, такого разговора не было, таких предложений не озвучивалось", — сказал представитель Кремля в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Никаких дедлайнов": Путин и Байден не договаривались о сроках обмена осуждёнными

"Никаких дедлайнов": Путин и Байден не договаривались о сроках обмена осуждёнными

По его словам, тему Навального поднял Джо Байден в ходе переговоров в узком составе. Путин поддержал её и дал ответ, однако содержание разговора лидеров двух стран Песков не раскрыл. На вопрос о вероятности включения блогера в списки для обмена представитель Кремля с иронией ответил, что такое возможно, "если вдруг выяснится, что он гражданин США и работает на спецслужбы, вернее — официально подтвердится американцами".

Напомним, накануне в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Владимир Путин допустил, что Москва и Вашингтон могут найти "определённые компромиссы" по поводу обмена осуждёнными гражданами.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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