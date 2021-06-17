Песков сообщил, что Байден не поднимал тему обмена Навального в ходе саммита в Женеве

США не поднимали тему обмена находящегося в колонии Алексея Навального на прошедшем саммите Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, тему Навального поднял Джо Байден в ходе переговоров в узком составе. Путин поддержал её и дал ответ, однако содержание разговора лидеров двух стран Песков не раскрыл. На вопрос о вероятности включения блогера в списки для обмена представитель Кремля с иронией ответил, что такое возможно, "если вдруг выяснится, что он гражданин США и работает на спецслужбы, вернее — официально подтвердится американцами".