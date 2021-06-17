"Это сложная и кропотливая работа": В Кремле заявили, что на реализацию договорённостей Путина и Байдена уйдут месяцы
К их выполнению будет подключено огромное количество ведомств с обеих сторон, так что никаких дедлайнов здесь быть не может, объяснил Песков.
Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru
Эффективность прошедшей встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена можно будет оценить лишь через несколько месяцев, однако дедлайнов в этом плане нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Действительно, потребуется время на реализацию пониманий, которые были констатированы в ходе беседы. Президенты обговаривают вопрос концептуально, рамочно. Понимают процесс в целом. Далее наступит очередь для экспертного уровня. Это будет сложная и кропотливая работа, на которую уйдут месяцы, это точно", — сказал представитель Кремля.
Песков уточнил, что никаких дедлайнов в реализации договорённостей быть не может, ведь речь идёт о запуске механизмов, в которых задействовано огромное количество ведомств с обеих сторон, на что потребуется определённое время.
Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов. Сегодня Дмитрий Песков отметил, что саммит "прошёл скорее со знаком плюс".
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