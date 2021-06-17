"Это сложная и кропотливая работа": В Кремле заявили, что на реализацию договорённостей Путина и Байдена уйдут месяцы

К их выполнению будет подключено огромное количество ведомств с обеих сторон, так что никаких дедлайнов здесь быть не может, объяснил Песков.