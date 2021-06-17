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"Это сложная и кропотливая работа": В Кремле заявили, что на реализацию договорённостей Путина и Байдена уйдут месяцы

К их выполнению будет подключено огромное количество ведомств с обеих сторон, так что никаких дедлайнов здесь быть не может, объяснил Песков.

17 июня, 10:52
<p>Дмитрий Песков. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/62366/photos/62608" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru

Эффективность прошедшей встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена можно будет оценить лишь через несколько месяцев, однако дедлайнов в этом плане нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Действительно, потребуется время на реализацию пониманий, которые были констатированы в ходе беседы. Президенты обговаривают вопрос концептуально, рамочно. Понимают процесс в целом. Далее наступит очередь для экспертного уровня. Это будет сложная и кропотливая работа, на которую уйдут месяцы, это точно", — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что никаких дедлайнов в реализации договорённостей быть не может, ведь речь идёт о запуске механизмов, в которых задействовано огромное количество ведомств с обеих сторон, на что потребуется определённое время.

Песков: Намёток по следующей встрече Путина и Байдена пока нет

Песков: Намёток по следующей встрече Путина и Байдена пока нет

Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов. Сегодня Дмитрий Песков отметил, что саммит "прошёл скорее со знаком плюс".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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