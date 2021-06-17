Неожиданный итог: Как западные СМИ отреагировали на российско-американский саммит
Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о комментариях западных журналистов относительно встречи Путина и Байдена, а также о пресс-конференциях обоих лидеров.
Фото © ТАСС / АР / Patrick Semansky
Учил
Российско-американский саммит в Женеве сегодня комментируется во всех американских и не только изданиях. Казалось бы, это вполне логично — впервые за долгое время лидеры двух из трёх сверхдержав современного мира (Китай, увы, остался в стороне, хотя проведение трёхстороннего саммита с Си Цзиньпинем было бы очень интересным шагом) встретились и поговорили с глазу на глаз. Причём поговорили не на ходу, не возле туалета (как это делали украинские политики с американцами), а в течение нескольких часов и в присутствии своих министров. Однако, к сожалению, западная пресса не была бы западной прессой, если бы не расписала саммит через свои кривые зеркала.
Некоторые удивились мягкости. "В сегодняшней речи президента Байдена было много фраз: "Я чувствую это...", "Я думаю...", "У меня есть впечатление...", "Я бы хотел...", "Я верю в это..." и т.п. Слишком много, учитывая, что он говорит об отношениях с Владимиром Путиным", — считает польский журналист Самуэль Перейра. Журналисту, видимо, невдомёк, что Байден не может прямо говорить о достигнутых договорённостях (ибо его тут же съедят за "капитулянтство"), а также не станет сразу же после саммита называть Путина убийцей или какими-то другими оскорбительными словами (ибо это как минимум не принято).
Другие писали о твёрдости, но не той, что нужно. Так, американским журналистам понравилось то, что хозяин Белого дома учил хозяина Кремля демократической жизни (ну, точнее на пресс-конференции говорил о том, что учил).
— В Женеве Байден предупредил Путина по вопросам прав человека и кибербезопасности. США снова выступают с чёткими моральными посылами. Какое облегчение — видеть, что Байден снова исполняет обязательную для каждого американского президента роль — лидера демократического альянса свободных наций, — пишет USA Today.
Да, увы, для американских коллег сейчас куда важнее форма, чем содержание: якобы менторский тон общения Байдена с Путиным (хотя все прекрасно понимают, что за закрытыми дверями никаких менторов не было — разговаривали два взрослых прагматика), нежели суть переговоров и достигнутые компромиссы. Однако ничего странного и удивительного в этом нет — США являются классической сверхдержавой в стадии упадка (не они первые, не они последние), и именно поэтому им так важна форма на фоне осознания отсутствия содержания.
Третьи банально перевирали итоги.
— Неудивительно, что женевский саммит закончился раньше срока. После того как президент Джо Байден представил Путину самую большую кибербомбу за всю историю американской политики, говорить было особо не о чем. Если президент Путин не возьмёт под контроль российских хакеров и кибервымогателей, то Штаты повозятся с российскими экспортными трубопроводами, — пишет Fox News.
Видимо, у журналистов известного издания в Женеве напекло голову или припекло в других местах — и им почудилось, что на пресс-конференции Джо Байден обозначил эту угрозу. На самом же деле американский президент сказал совсем другое: по его словам, киберпреступления в основном совершаются против "больших стран" — и, говоря с Путиным о совместных шагах в области кибербезопасности, он лишь спросил российского президента о том, как бы тот вёл себя в том случае, если бы кибершантажисты требовали выкуп за возобновление работы российских трубопроводов.
Нет, это другое
Были, конечно, и те, кто пел американскому президенту осанны в стиле придворных восточных СМИ. Вершины лизоблюдства, конечно же, покорила CNN, журналисты которой уже давно чуть ли не молятся на своего либерального вождя. По их словам, переговоры были "огромным поражением" Путина. Причём российский президент, мол, проиграл ещё до их начала. Байден на саммите выглядел уверенным и расслабленным, тогда как Путин был напряжённым и настороженным. Любой непредвзятый человек, который видел кадры с саммита, скажет обратное: Байден стоял зажатый и уставший, тогда как Путин был весел и в прекрасном настроении.
Ну и, естественно, американские либералы пытались принизить значимость тех параллелей, которые Путин проводил между критикуемыми Западом действиями России и одобряемыми всем "прогрессивным сообществом" шагами американского правительства. Причём делали это давно опробованными методами — "нет, это другое" и банальной подменой понятий. Иногда подмена осуществлялась очень тонко — при помощи изменения нескольких букв в слове.
— По словам Путина, его преследование (на английском persecution. — Прим. Лайфа) мирного оппозиционного движения во главе с Алексеем Навальным можно было сравнить с судебными обвинениями (на английском prosecution. — Прим. Лайфа) против толпы, которая штурмовала Капитолий 6 января, — говорится в редакционной статье The Washington Post.
Однако у Fox News совершенно иной подход. Ведущий канала Брайан Килмид говорит — и говорит справедливо — о том, что американские левые разделили страну и что именно они своими действиями позволили Владимиру Путину разыграть карту "на себя посмотрите". Что же касается Байдена, то, по словам Килмида, "он ждал в стороне вместо того, чтобы выйти на сцену с Путиным (во время пресс-конференции. — Прим. Лайфа) и продемонстрировать миру, что мы сильны единством, что мы отрицаем всякие попытки представить Америку в негативном свете".
Понятно, что на общей пресс-конференции с Путиным Байден выглядел бы блекло. Ведь, как верно пишет британская The Guardian, для американского президента саммит должен был стать анти-Хельсинки — шансом показать, что Путин не сможет победить его так, как он победил Трампа в Финляндии в 2018-м. И, конечно, лизоблюды из CNN пишут, что Байдену это удалось, что "всё было другим". Однако все всё видели. Даже отдельно проведённое общение с прессой Байдена не спасло — ни от блеклости, ни от сравнения с Трампом. Уж слишком сильным был контраст между выступлениями Байдена и Путина. Как по стилю общения, так и по сути.
Упрямый оптимизм
— Российский президент говорил более 55 минут и ответил почти на две дюжины вопросов. Ни разу при этом не использовал телесуфлёр. Вскоре после него Джо Байден ответил на семь вопросов от прессы, но перед этим 11 минут говорил с суфлёром, — пишет Fox News.
После суфлёра он отвечал на заготовленные вопросы исключительно своих журналистов — весьма комплементарные, тогда как Путин не стеснялся отвечать на дерзкие выпады американских репортёров. Да, сейчас некоторые СМИ, например Forbes, преподносят вопросы Путину как проявление какой-то безумной журналистской смелости, но при этом скромно молчат о том, где была такая смелость на пресс-конференции Байдена?
В таком же разочарованном тоне пишут и большие восточноевропейские друзья Штатов — поляки. "После Путина Байден выгладит ужасно слабым. На самом деле он не отбил ни одного мяча Путина. Как будто он говорил с реднеками из Кентукки", — говорит польский журналист Станислав Станух. А бывший министр иностранных дел этой балтийской страны Радослав Сикорский отметил не только отсутствие нужной формы, но и отсутствие нужной ему сути. Например, что ни Байден, ни Путин ничего не говорили о "Северном потоке – 2". Просто "потому, что этот вопрос уже решён — и это то, что хотел президент Путин".
— Это успех Владимира Путина и России, провал не только нашего правительства, но и всего региона, — резюмировал бывший министр.
Таким образом, американский президент имиджево полностью проиграл российскому коллеге.
— Саммит Байдена с Путиным лишь сделал так, что США выглядят ещё слабее, чем раньше. Путин банально насмехался над своим визави и Соединёнными Штатами, в то время как Байден смотрелся слабым и несфокусированным, — говорится в редакционной статье The New York Post.
— Путин использовал предоставленную возможность для того, чтобы ударить по всем американским точкам — от плохого обращения с чёрными до продолжающей свою работу военной тюрьме в Гуантанамо, — пишет издание Politico.
Да, Байден не молчал на своей пресс-конференции, но, по сути, ничем слова Путина не парировал.
— Ответ господина Байдена его российскому сопернику отражает важную черту его президентства: упрямый оптимизм, который, по словам критиков, граничит с беспокоящей наивностью, но в то же время на котором настаивают наши союзники, считающие его необходимым для дальнейшего прогресса (в российско-американских отношениях. — Прим. Лайфа), — считает один из колумнистов The New York Times.
Но это всё касается формы. Что же до сущностных моментов — тех договоренностей, которые были достигнуты, — то комментировать их можно будет лишь тогда, когда они начнут выполняться. Наверное, произойдёт это в течение года.
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