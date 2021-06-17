Учил

Российско-американский саммит в Женеве сегодня комментируется во всех американских и не только изданиях. Казалось бы, это вполне логично — впервые за долгое время лидеры двух из трёх сверхдержав современного мира (Китай, увы, остался в стороне, хотя проведение трёхстороннего саммита с Си Цзиньпинем было бы очень интересным шагом) встретились и поговорили с глазу на глаз. Причём поговорили не на ходу, не возле туалета (как это делали украинские политики с американцами), а в течение нескольких часов и в присутствии своих министров. Однако, к сожалению, западная пресса не была бы западной прессой, если бы не расписала саммит через свои кривые зеркала.

Некоторые удивились мягкости. "В сегодняшней речи президента Байдена было много фраз: "Я чувствую это...", "Я думаю...", "У меня есть впечатление...", "Я бы хотел...", "Я верю в это..." и т.п. Слишком много, учитывая, что он говорит об отношениях с Владимиром Путиным", — считает польский журналист Самуэль Перейра. Журналисту, видимо, невдомёк, что Байден не может прямо говорить о достигнутых договорённостях (ибо его тут же съедят за "капитулянтство"), а также не станет сразу же после саммита называть Путина убийцей или какими-то другими оскорбительными словами (ибо это как минимум не принято).

Другие писали о твёрдости, но не той, что нужно. Так, американским журналистам понравилось то, что хозяин Белого дома учил хозяина Кремля демократической жизни (ну, точнее на пресс-конференции говорил о том, что учил). — В Женеве Байден предупредил Путина по вопросам прав человека и кибербезопасности. США снова выступают с чёткими моральными посылами. Какое облегчение — видеть, что Байден снова исполняет обязательную для каждого американского президента роль — лидера демократического альянса свободных наций, — пишет USA Today.

Да, увы, для американских коллег сейчас куда важнее форма, чем содержание: якобы менторский тон общения Байдена с Путиным (хотя все прекрасно понимают, что за закрытыми дверями никаких менторов не было — разговаривали два взрослых прагматика), нежели суть переговоров и достигнутые компромиссы. Однако ничего странного и удивительного в этом нет — США являются классической сверхдержавой в стадии упадка (не они первые, не они последние), и именно поэтому им так важна форма на фоне осознания отсутствия содержания.

Третьи банально перевирали итоги. — Неудивительно, что женевский саммит закончился раньше срока. После того как президент Джо Байден представил Путину самую большую кибербомбу за всю историю американской политики, говорить было особо не о чем. Если президент Путин не возьмёт под контроль российских хакеров и кибервымогателей, то Штаты повозятся с российскими экспортными трубопроводами, — пишет Fox News. Видимо, у журналистов известного издания в Женеве напекло голову или припекло в других местах — и им почудилось, что на пресс-конференции Джо Байден обозначил эту угрозу. На самом же деле американский президент сказал совсем другое: по его словам, киберпреступления в основном совершаются против "больших стран" — и, говоря с Путиным о совместных шагах в области кибербезопасности, он лишь спросил российского президента о том, как бы тот вёл себя в том случае, если бы кибершантажисты требовали выкуп за возобновление работы российских трубопроводов.

Нет, это другое

Были, конечно, и те, кто пел американскому президенту осанны в стиле придворных восточных СМИ. Вершины лизоблюдства, конечно же, покорила CNN, журналисты которой уже давно чуть ли не молятся на своего либерального вождя. По их словам , переговоры были "огромным поражением" Путина. Причём российский президент, мол, проиграл ещё до их начала. Байден на саммите выглядел уверенным и расслабленным, тогда как Путин был напряжённым и настороженным. Любой непредвзятый человек, который видел кадры с саммита, скажет обратное: Байден стоял зажатый и уставший, тогда как Путин был весел и в прекрасном настроении.

Ну и, естественно, американские либералы пытались принизить значимость тех параллелей, которые Путин проводил между критикуемыми Западом действиями России и одобряемыми всем "прогрессивным сообществом" шагами американского правительства. Причём делали это давно опробованными методами — "нет, это другое" и банальной подменой понятий. Иногда подмена осуществлялась очень тонко — при помощи изменения нескольких букв в слове. — По словам Путина, его преследование (на английском persecution. — Прим. Лайфа) мирного оппозиционного движения во главе с Алексеем Навальным можно было сравнить с судебными обвинениями (на английском prosecution. — Прим. Лайфа) против толпы, которая штурмовала Капитолий 6 января, — говорится в редакционной статье The Washington Post.

Однако у Fox News совершенно иной подход. Ведущий канала Брайан Килмид говорит — и говорит справедливо — о том, что американские левые разделили страну и что именно они своими действиями позволили Владимиру Путину разыграть карту "на себя посмотрите". Что же касается Байдена, то, по словам Килмида, "он ждал в стороне вместо того, чтобы выйти на сцену с Путиным (во время пресс-конференции. — Прим. Лайфа) и продемонстрировать миру, что мы сильны единством, что мы отрицаем всякие попытки представить Америку в негативном свете".

Понятно, что на общей пресс-конференции с Путиным Байден выглядел бы блекло. Ведь, как верно пишет британская The Guardian, для американского президента саммит должен был стать анти-Хельсинки — шансом показать, что Путин не сможет победить его так, как он победил Трампа в Финляндии в 2018-м. И, конечно, лизоблюды из CNN пишут , что Байдену это удалось, что "всё было другим". Однако все всё видели. Даже отдельно проведённое общение с прессой Байдена не спасло — ни от блеклости, ни от сравнения с Трампом. Уж слишком сильным был контраст между выступлениями Байдена и Путина. Как по стилю общения, так и по сути.

Упрямый оптимизм

— Российский президент говорил более 55 минут и ответил почти на две дюжины вопросов. Ни разу при этом не использовал телесуфлёр. Вскоре после него Джо Байден ответил на семь вопросов от прессы, но перед этим 11 минут говорил с суфлёром, — пишет Fox News.

После суфлёра он отвечал на заготовленные вопросы исключительно своих журналистов — весьма комплементарные, тогда как Путин не стеснялся отвечать на дерзкие выпады американских репортёров. Да, сейчас некоторые СМИ, например Forbes, преподносят вопросы Путину как проявление какой-то безумной журналистской смелости, но при этом скромно молчат о том, где была такая смелость на пресс-конференции Байдена?

В таком же разочарованном тоне пишут и большие восточноевропейские друзья Штатов — поляки. "После Путина Байден выгладит ужасно слабым. На самом деле он не отбил ни одного мяча Путина. Как будто он говорил с реднеками из Кентукки", — говорит польский журналист Станислав Станух. А бывший министр иностранных дел этой балтийской страны Радослав Сикорский отметил не только отсутствие нужной формы, но и отсутствие нужной ему сути. Например, что ни Байден, ни Путин ничего не говорили о "Северном потоке – 2". Просто "потому, что этот вопрос уже решён — и это то, что хотел президент Путин". — Это успех Владимира Путина и России, провал не только нашего правительства, но и всего региона, — резюмировал бывший министр.

Таким образом, американский президент имиджево полностью проиграл российскому коллеге. — Саммит Байдена с Путиным лишь сделал так, что США выглядят ещё слабее, чем раньше. Путин банально насмехался над своим визави и Соединёнными Штатами, в то время как Байден смотрелся слабым и несфокусированным, — говорится в редакционной статье The New York Post. — Путин использовал предоставленную возможность для того, чтобы ударить по всем американским точкам — от плохого обращения с чёрными до продолжающей свою работу военной тюрьме в Гуантанамо, — пишет издание Politico.

Да, Байден не молчал на своей пресс-конференции, но, по сути, ничем слова Путина не парировал. — Ответ господина Байдена его российскому сопернику отражает важную черту его президентства: упрямый оптимизм, который, по словам критиков, граничит с беспокоящей наивностью, но в то же время на котором настаивают наши союзники, считающие его необходимым для дальнейшего прогресса (в российско-американских отношениях. — Прим. Лайфа), — считает один из колумнистов The New York Times.