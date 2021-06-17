Кремль: РФ не передавала США ответный список неприемлемых секторов для кибератак

Россия не передавала США ответный список уязвимых отраслей инфраструктуры, которые не должны подвергаться кибератакам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по его словам, страны будут вести консультации по этим вопросам.

"Каких-то встречных списков мы не передавали, но, как вчера было объявлено, будет запущен механизм консультаций по кибербезопасности. И в рамках механизма уже в предметном плане все вопросы будут обсуждаться", — сказал Песков.

Пресс-секретарь Кремля напомнил о заявлении представителей американской стороны, которые накануне заверили, что никоим образом не говорят о какой-либо ассоциированности кибератак, направленных в сторону США, с российским государством.