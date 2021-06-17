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Кремль: РФ не передавала США ответный список неприемлемых секторов для кибератак

При этом представители американской стороны подчеркнули, что не ассоциируют недавние атаки на свои компании с Россией.

17 июня, 11:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия не передавала США ответный список уязвимых отраслей инфраструктуры, которые не должны подвергаться кибератакам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по его словам, страны будут вести консультации по этим вопросам.

"Каких-то встречных списков мы не передавали, но, как вчера было объявлено, будет запущен механизм консультаций по кибербезопасности. И в рамках механизма уже в предметном плане все вопросы будут обсуждаться", — сказал Песков.

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Пресс-секретарь Кремля напомнил о заявлении представителей американской стороны, которые накануне заверили, что никоим образом не говорят о какой-либо ассоциированности кибератак, направленных в сторону США, с российским государством.

Ранее Лайф сообщал, что Дмитрий Песков назвал чрезвычайно важным достижение понимания по кибербезопасности на саммите в Женеве.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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