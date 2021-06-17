Путин призвал не "собачиться", а объединить усилия России и США по борьбе с киберпреступностью

России и США важно объединить усилия по борьбе с киберпреступностью, вместо того чтобы собачиться. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

"И для нас, и для них это чрезвычайно важно, вместо того чтобы собачиться. Как у нас в народе говорят, не лучше ли объединить усилия для борьбы с киберпреступностью", — отметил глава государства на встрече с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва.