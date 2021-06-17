Путин призвал не "собачиться", а объединить усилия России и США по борьбе с киберпреступностью
На саммите с Джо Байденом глава государства достиг понимания по данному вопросу и договорился о совместных консультациях.
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России и США важно объединить усилия по борьбе с киберпреступностью, вместо того чтобы собачиться. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
"И для нас, и для них это чрезвычайно важно, вместо того чтобы собачиться. Как у нас в народе говорят, не лучше ли объединить усилия для борьбы с киберпреступностью", — отметил глава государства на встрече с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва.
Путин напомнил, что Москва уже несколько лет предлагала Вашингтону начать диалог на этот счёт, однако те всё время отказывались, лишь обвиняя Россию во всех смертных грехах.
Первая встреча лидеров двух сверхдержав состоялась 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. В ходе саммита Путин и Джо Байден, в частности, достигли взаимопонимания по вопросам сотрудничества в сфере кибербезопасности.
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