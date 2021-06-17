Акушерка из Новосибирска решила стать суррогатной мамой, для того чтобы расплатиться по долгам, с которыми её оставил бывший ухажёр. Женщине нужно было выплатить кредитов на полмиллиона рублей, пишет kp.ru.

До переезда в Новосибирск 34-летняя Ирина жила в Алтайском крае вместе с дочерью и сожителем. Пара взяла в кредит автомобиль и лодку, после чего мужчина исчез вместе с имуществом, оставив Ирину с полумиллионным долгом. После этого женщина решила переехать и устроиться на новую работу, но зарплаты акушерки оказалось недостаточно. Звонки коллекторов учащались, а долг не уменьшался, тогда Ирина задумалась о суррогатном материнстве.

"Я стала узнавать в агентстве условия, очень сильно переживала, что меня могут обмануть — забрать ребёнка и не заплатить. Долго не решалась, но опять же, родители были на моей стороне, в агентстве мне всё объяснили, и я согласилась", — вспоминает женщина.

Беременность протекала хорошо. Сибирячке оплатили жильё, питание и новую одежду. Вскоре о положении Ирины узнала дочь, которая вполне спокойно приняла тот факт, что мама вынашивает не её будущую сестрёнку. В итоге девочка появилась на свет 5 января.

"Мне потом сказали, что биородители мечтали именно об этой дате — и малышка родилась как по заказу. А ещё, как оказалось, она очень похожа на биопапу и семья была счастлива", — рассказала Ирина.

Никаких переживаний и лишних эмоций, когда отдавала ребёнка, женщина не испытывала. Как она сама говорит, "суррогатное материнство — это работа", целью которой является выносить здорового малыша и помочь другой семье. Получив по контракту миллион рублей, Ирина сразу рассчиталась со всеми банками и помогла родителям, которые уже поддержали её идею стать суррогатной мамой во второй раз.