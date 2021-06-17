Врач-нефролог Дарья Садовская начала работать в красной зоне Мариинской больницы ещё в начале пандемии. Медик призналась, что лечить больных с коронавирусом было действительно страшно, но она посчитала это своим долгом, поскольку тогда наблюдалась сильная нехватка специалистов.

"Было страшно. Большинство коллег, как и я, не были инфекционистами. У нас отсутствовал опыт лечения инфекционных болезней. Со мной в смене были и хирурги, и гинекологи, и урологи. Мы уже давно не делали того, что от нас требовалось", — рассказала Дарья Садовская в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По её словам, в красной зоне врачи работали как сплочённая команда. Немаловажным фактом стало то, что стёрлись должностные грани между сотрудниками: врачи и медсёстры были на одном уровне и боролись с коронавирусом плечом к плечу.