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"Было страшно": Врач рассказала о работе в красной зоне Мариинской больницы

Борьба с ковидом стёрла между медперсоналом должностные грани, говорит Садовская.

17 июня, 12:18
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин </p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Врач-нефролог Дарья Садовская начала работать в красной зоне Мариинской больницы ещё в начале пандемии. Медик призналась, что лечить больных с коронавирусом было действительно страшно, но она посчитала это своим долгом, поскольку тогда наблюдалась сильная нехватка специалистов.

"Было страшно. Большинство коллег, как и я, не были инфекционистами. У нас отсутствовал опыт лечения инфекционных болезней. Со мной в смене были и хирурги, и гинекологи, и урологи. Мы уже давно не делали того, что от нас требовалось", — рассказала Дарья Садовская в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

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По её словам, в красной зоне врачи работали как сплочённая команда. Немаловажным фактом стало то, что стёрлись должностные грани между сотрудниками: врачи и медсёстры были на одном уровне и боролись с коронавирусом плечом к плечу.

Ранее главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, сколько было заболевших коронавирусом после прививки.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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