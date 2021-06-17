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Учёный предложил делать три прививки "Эпиваккороной" и объяснил, зачем это нужно

Академик Виталий Зверев также объяснил, что, если после вакцины у человека не обнаружились антитела, это не значит, что у него отсутствует иммунитет к ковиду.

17 июня, 11:36
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Не стоит ждать, что вакцина от коронавируса даст 100-процентный эффект, так как у людей разная иммунная система и она по-разному реагирует на препараты. Об этом в беседе с Лайфом заявил академик — секретарь Отделения профилактической медицины РАМН, директор ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова РАМН Виталий Зверев. Так он прокомментировал данные учёных о том, что через девять месяцев после прививки препаратом "Эпиваккорона" антитела остались у 50% добровольцев.

При этом Зверев подчеркнул, что вакцина гарантирует, что в случае заражения пациента не будут ждать тяжёлые последствия. Говоря об "Эпиваккороне", академик предложил делать не две, а три прививки этого препарата.

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"Эпиваккороной" можно сделать третью вакцину. И это будет правильно, потому что вакцины такого рода можно вводить три раза, но разрыв должен быть побольше — не две недели, а месяц. И если сделать третью вакцину, то эффект будет гораздо выше", — отметил он.

Зверев добавил, что в эту вакцину входит фрагмент внутреннего белка, который отвечает за клеточный иммунитет. Это помогает защитить пациента от заражения в случае встречи с инфекцией.

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"Бывает так, что у переболевших, например, высокий уровень антител, а потом неожиданно поднимается. Это говорит о том, что человек столкнулся с инфекцией, но не заболел, поскольку сработал клеточный иммунитет. Поэтому есть основания думать, что вакцины эти могут вызвать клеточную память. Поэтому то, что исчезают антитела, не всегда говорит о том, что у человека нет иммунитета", — рассказал Лайфу Виталий Зверев.

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Напомним, 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг из-за ухудшающейся ситуации с распространением коронавируса. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры введены в Подмосковье, Кузбассе, на Сахалине.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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