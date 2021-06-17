Учёный предложил делать три прививки "Эпиваккороной" и объяснил, зачем это нужно

Не стоит ждать, что вакцина от коронавируса даст 100-процентный эффект, так как у людей разная иммунная система и она по-разному реагирует на препараты. Об этом в беседе с Лайфом заявил академик — секретарь Отделения профилактической медицины РАМН, директор ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова РАМН Виталий Зверев. Так он прокомментировал данные учёных о том, что через девять месяцев после прививки препаратом "Эпиваккорона" антитела остались у 50% добровольцев.

При этом Зверев подчеркнул, что вакцина гарантирует, что в случае заражения пациента не будут ждать тяжёлые последствия. Говоря об "Эпиваккороне", академик предложил делать не две, а три прививки этого препарата.

"Эпиваккороной" можно сделать третью вакцину. И это будет правильно, потому что вакцины такого рода можно вводить три раза, но разрыв должен быть побольше — не две недели, а месяц. И если сделать третью вакцину, то эффект будет гораздо выше", — отметил он.

Зверев добавил, что в эту вакцину входит фрагмент внутреннего белка, который отвечает за клеточный иммунитет. Это помогает защитить пациента от заражения в случае встречи с инфекцией.