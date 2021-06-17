Житель Омской области признался в совращении четырёх подруг маленькой дочери

Житель Знаменского района Омской области задержан по подозрению в совращении четырёх соседских девочек, старшей из которых было восемь лет. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

"В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, вину он признаёт", — говорится в записи.

По данным следствия, преступление случилось в мае прошлого года, когда девочки-подружки в возрасте от шести до восьми лет пришли в гости к дочери 33-летнего подозреваемого. Дома он стал до них домогаться, совершив развратные и иные действия сексуального характера. Рассказали же пострадавшие о случившемся только через год.