Житель Омской области признался в совращении четырёх подруг маленькой дочери
Преступление он совершил в своём доме, когда несовершеннолетние пришли в гости к девочке.
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Житель Знаменского района Омской области задержан по подозрению в совращении четырёх соседских девочек, старшей из которых было восемь лет. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
"В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, вину он признаёт", — говорится в записи.
По данным следствия, преступление случилось в мае прошлого года, когда девочки-подружки в возрасте от шести до восьми лет пришли в гости к дочери 33-летнего подозреваемого. Дома он стал до них домогаться, совершив развратные и иные действия сексуального характера. Рассказали же пострадавшие о случившемся только через год.
Ранее Лайф рассказывал, что на Кубани дед-педофил два года склонял внучку к сексу. Обвиняемый факт преступления не отрицает, однако, по словам мужчины, 13-летняя падчерица его сына уединялась с ним якобы "по взаимному согласию".
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