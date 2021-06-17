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Китайские космонавты впервые в истории вошли на собственную орбитальную станцию

Теперь Не Хайшэн, Тан Хунбо и Лю Бомин перейдут в отсек "Тяньхэ", где проведут следующие три месяца.

17 июня, 12:39
<p>Фото © <a href="http://www.xinhuanet.com/english/2021-06/17/c_1310013779.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Xinhua</a></p>

Фото © Xinhua

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" состыковался с орбитальной станцией Китая "Тяньгун" (Tiangong), после чего трое космонавтов КНР впервые в истории поднялись на базовый модуль "Тяньхэ". Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полётов КНР.

Событие произошло в 18:48 по местному времени (13:48 мск) и стало первым в истории случаем, когда китайские космонавты Не Хайшэн, Тан Хунбо и Лю Бомин вошли в собственную космическую станцию. Теперь они должны перейти в отсек "Тяньхэ", где проведут следующие три месяца.

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Напомним, запуск корабля "Шэньчжоу-12" был осуществлён с космодрома Цзюцюань в 09:22 по местному времени (04:22 мск). Для вывода аппарата на орбиту использовалась ракета-носитель "Чанчжэн-2F". После состыковки с базовым модулем станции образовалась общая конструкция с главным отсеком и грузовым кораблём "Тяньчжоу-2", который был отправлен ранее.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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