Китайские космонавты впервые в истории вошли на собственную орбитальную станцию

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" состыковался с орбитальной станцией Китая "Тяньгун" (Tiangong), после чего трое космонавтов КНР впервые в истории поднялись на базовый модуль "Тяньхэ". Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полётов КНР.

Событие произошло в 18:48 по местному времени (13:48 мск) и стало первым в истории случаем, когда китайские космонавты Не Хайшэн, Тан Хунбо и Лю Бомин вошли в собственную космическую станцию. Теперь они должны перейти в отсек "Тяньхэ", где проведут следующие три месяца.