Китайские космонавты впервые в истории вошли на собственную орбитальную станцию
Теперь Не Хайшэн, Тан Хунбо и Лю Бомин перейдут в отсек "Тяньхэ", где проведут следующие три месяца.
Фото © Xinhua
Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" состыковался с орбитальной станцией Китая "Тяньгун" (Tiangong), после чего трое космонавтов КНР впервые в истории поднялись на базовый модуль "Тяньхэ". Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полётов КНР.
Событие произошло в 18:48 по местному времени (13:48 мск) и стало первым в истории случаем, когда китайские космонавты Не Хайшэн, Тан Хунбо и Лю Бомин вошли в собственную космическую станцию. Теперь они должны перейти в отсек "Тяньхэ", где проведут следующие три месяца.
Напомним, запуск корабля "Шэньчжоу-12" был осуществлён с космодрома Цзюцюань в 09:22 по местному времени (04:22 мск). Для вывода аппарата на орбиту использовалась ракета-носитель "Чанчжэн-2F". После состыковки с базовым модулем станции образовалась общая конструкция с главным отсеком и грузовым кораблём "Тяньчжоу-2", который был отправлен ранее.
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