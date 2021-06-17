Путин: Гонка вооружений идёт не по инициативе России
При этом президент РФ обозначил проблему сдерживания такого противостояния.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Президент РФ Владимир Путин констатировал, что гонка вооружений в мире идёт, но не по инициативе Москвы. Об этом он сказал на встрече с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.
Путин — о впечатлениях от встречи с Байденом: Его образ в СМИ не имеет ничего общего с действительностью
"Проблема сдерживания гонки вооружений: фактически-то не по нашей инициативе она идёт скрыто или открыто", — отметил глава государства.
А накануне после встречи с Владимиром Путиным президент США Джо Байден заявил, что российский лидер не стремится к холодной войне. Глава Белого дома и сам отметил, что новое противостояние "очевидным образом не в интересах ни одной из сторон". В Госдуме в словах Байдена увидели надежду на улучшение отношений.
Лента новостей
Путин призвал не "собачиться", а объединить усилия России и США по борьбе с киберпреступностью
сегодня в 12:48
Китайские космонавты впервые в истории вошли на собственную орбитальную станцию
сегодня в 12:39
"Суррогатное материнство — это работа": Акушерка из Сибири родила малыша другой семье, чтобы рассчитаться с долгами альфонса
сегодня в 12:35
Комментариев: 0