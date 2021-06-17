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Путин: Гонка вооружений идёт не по инициативе России

При этом президент РФ обозначил проблему сдерживания такого противостояния.

17 июня, 12:49

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что гонка вооружений в мире идёт, но не по инициативе Москвы. Об этом он сказал на встрече с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.

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"Проблема сдерживания гонки вооружений: фактически-то не по нашей инициативе она идёт скрыто или открыто", — отметил глава государства.

А накануне после встречи с Владимиром Путиным президент США Джо Байден заявил, что российский лидер не стремится к холодной войне. Глава Белого дома и сам отметил, что новое противостояние "очевидным образом не в интересах ни одной из сторон". В Госдуме в словах Байдена увидели надежду на улучшение отношений.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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