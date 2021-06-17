Путин: Гонка вооружений идёт не по инициативе России

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что гонка вооружений в мире идёт, но не по инициативе Москвы. Об этом он сказал на встрече с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.

Путин — о впечатлениях от встречи с Байденом: Его образ в СМИ не имеет ничего общего с действительностью

А накануне после встречи с Владимиром Путиным президент США Джо Байден заявил, что российский лидер не стремится к холодной войне. Глава Белого дома и сам отметил, что новое противостояние "очевидным образом не в интересах ни одной из сторон". В Госдуме в словах Байдена увидели надежду на улучшение отношений.