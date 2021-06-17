В Санкт-Петербурге появится особая карта газонов
В зависимости от типа травяного покрова на них будут устанавливаться разные режимы косьбы.
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Общественники Северной столицы и Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга решили составить карту газонов. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета по благоустройству Оксана Гусева.
"Создание карты — это первый этап диалога. Люди готовы нам с этой идеей помогать. На встречу пришло много общественников: это и муниципальные депутаты, и участники группы "Деревья Петербурга". Всего собралось около 30 человек. С их помощью будет составлена карта, и все участки травяного покрова получат характеристики: луговой газон, партерный, обыкновенный", — сказала она в беседе с газетой "Петербургский дневник".
При этом отмечается, что партерный газон необходимо стричь практически ежедневно, потому что он является частью архитектурного ландшафта. В случае с луговым достаточно одного раза в сезон.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге вступили в силу ограничения из-за всплеска новых случаев ковида.
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