В Санкт-Петербурге появится особая карта газонов

"Создание карты — это первый этап диалога. Люди готовы нам с этой идеей помогать. На встречу пришло много общественников: это и муниципальные депутаты, и участники группы "Деревья Петербурга". Всего собралось около 30 человек. С их помощью будет составлена карта, и все участки травяного покрова получат характеристики: луговой газон, партерный, обыкновенный", — сказала она в беседе с газетой "Петербургский дневник".