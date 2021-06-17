Захарова анонсировала возвращение российского посла в США уже на следующей неделе
Накануне на встрече в Женеве Владимир Путин и Джо Байден договорились о возобновлении работы дипломатов.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Посол РФ в США Анатолий Антонов, который ранее прибыл в Москву для консультаций, вернётся в Вашингтон уже на следующей неделе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Всех, безусловно, интересует вопрос относительно посла Российской Федерации в США. Мы исходим из того, что следующую рабочую неделю он проведёт уже непосредственно в Вашингтоне", — отметила она.
Напомним, Анатолий Антонов прибыл в Москву из США по приглашению 21 марта для консультаций после резонансного интервью американского президента Джо Байдена. Посол США Джон Салливан покинул Россию 22 апреля. Это случилось после того, как МИД РФ объявил ответные меры на санкции США. Накануне по итогам переговоров с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом российский лидер Владимир Путин заявил, что стороны пришли к решению вернуть своих послов в столицы.
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