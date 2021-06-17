Захарова анонсировала возвращение российского посла в США уже на следующей неделе

Посол РФ в США Анатолий Антонов, который ранее прибыл в Москву для консультаций, вернётся в Вашингтон уже на следующей неделе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Всех, безусловно, интересует вопрос относительно посла Российской Федерации в США. Мы исходим из того, что следующую рабочую неделю он проведёт уже непосредственно в Вашингтоне", — отметила она.