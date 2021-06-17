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"Мы все так делаем": Путин вступился за Байдена, которого высмеяли за шпаргалки на саммите в Женеве

Некоторые сочли, что президент США не может достойно выступать на публичных мероприятиях без заранее подготовленных подсказок.

17 июня, 13:13

Путин вступился за Байдена, которого высмеяли за шпаргалки на саммите в Женеве. Видео © LIFE

Все главы государств на публичных мероприятиях и рабочих встречах так или иначе пользуются шпаргалками. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, комментируя нападки на американского лидера Джо Байдена за подглядывание в бумажки на саммите в Женеве.

"Мы разговаривали с ним два, чуть больше, часа. Он полностью в материале, время от времени заглядывал в свои записи — мы все так делаем", — сказал Путин, общаясь с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС.

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Напомним, впервые в использовании шпаргалок Джо Байдена уличили во время его первой пресс-конференции на посту президента. Тогда помимо прочих тезисных записей были замечены листы с фотографиями аккредитованных на мероприятие журналистов, некоторые из них были обведены в кружок.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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