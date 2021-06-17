Около 20 тысяч крымчан остались без воды из-за затопления насосных станций
Специалисты проводят работу по восстановлению водоснабжения, а на время отключения для населения организован подвоз воды.
Около 20 тысяч крымчан остались без воды из-за затопления насосных станций. Видео © LIFE
Из-за проливных дождей и наводнения, обрушившегося на Керчь, из строя вышли насосные станции, около 20 тысяч жителей восточной части Крыма остались без питьевой воды. Об этом сообщил региональный главк МЧС.
"Поступила информация об ограничении водоснабжения в связи с подтоплением насосных станций в городском округе Керчь, Ленинском и Кировском районах. Под отключение попало около 20 тысяч человек, из них 3700 детей", — сказано в сообщении на сайте ведомства.
Специалисты продолжают работу по восстановлению водоснабжения. На время отключения организован подвоз питьевой воды, для чего было задействовано пять водовозок.
Напомним, минувшей ночью на Керчь обрушился сильнейший ливень, из-за чего в городе случилось настоящее наводнение. Автомобилям приходится двигаться почти вплавь, а многие участки и подъезды стоят затопленными. В городе введён режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.
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