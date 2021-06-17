Около 20 тысяч крымчан остались без воды из-за затопления насосных станций. Видео © LIFE

Из-за проливных дождей и наводнения, обрушившегося на Керчь, из строя вышли насосные станции, около 20 тысяч жителей восточной части Крыма остались без питьевой воды. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

"Поступила информация об ограничении водоснабжения в связи с подтоплением насосных станций в городском округе Керчь, Ленинском и Кировском районах. Под отключение попало около 20 тысяч человек, из них 3700 детей", — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты продолжают работу по восстановлению водоснабжения. На время отключения организован подвоз питьевой воды, для чего было задействовано пять водовозок.