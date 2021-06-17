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Около 20 тысяч крымчан остались без воды из-за затопления насосных станций

Специалисты проводят работу по восстановлению водоснабжения, а на время отключения для населения организован подвоз воды.

17 июня, 13:23

Фото © ГУ МЧС России по Республике Крым

Около 20 тысяч крымчан остались без воды из-за затопления насосных станций. Видео © LIFE

Из-за проливных дождей и наводнения, обрушившегося на Керчь, из строя вышли насосные станции, около 20 тысяч жителей восточной части Крыма остались без питьевой воды. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

"Поступила информация об ограничении водоснабжения в связи с подтоплением насосных станций в городском округе Керчь, Ленинском и Кировском районах. Под отключение попало около 20 тысяч человек, из них 3700 детей", — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты продолжают работу по восстановлению водоснабжения. На время отключения организован подвоз питьевой воды, для чего было задействовано пять водовозок.

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Напомним, минувшей ночью на Керчь обрушился сильнейший ливень, из-за чего в городе случилось настоящее наводнение. Автомобилям приходится двигаться почти вплавь, а многие участки и подъезды стоят затопленными. В городе введён режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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