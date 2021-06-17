В затопленной Керчи лежачих пациентов эвакуируют из местной больницы на надувных лодках

На кадрах видно, как человека, который лежит на носилках, доставили к грузовику с помощью надувной лодки. Уровень воды при этом на улице небольшой, он лишь покрывает обувь спасателей, однако обстановка в городе остаётся сложной. Автомобилям приходится двигаться почти вплавь, а многие участки и подъезды стоят затопленными. В городе введён режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.