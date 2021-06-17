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В затопленной Керчи лежачих пациентов эвакуируют из местной больницы на надувных лодках

Ситуация в городе остаётся сложной: многие участки и подъезды остаются затопленными, действует режим ЧС.

17 июня, 11:25

В затопленной Керчи лежачих пациентов эвакуируют из местной больницы на надувных лодках. © LIFE

Обрушившаяся на Керчь непогода усложнила работу местных государственных учреждений, спасателям пришлось эвакуировать лежачих пациентов из больницы, тоже оказавшейся во власти стихии.

На кадрах видно, как человека, который лежит на носилках, доставили к грузовику с помощью надувной лодки. Уровень воды при этом на улице небольшой, он лишь покрывает обувь спасателей, однако обстановка в городе остаётся сложной. Автомобилям приходится двигаться почти вплавь, а многие участки и подъезды стоят затопленными. В городе введён режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

Город уходит под воду: Сильнейший ливень обрушился на Керчь и превратил улицы в реки

Город уходит под воду: Сильнейший ливень обрушился на Керчь и превратил улицы в реки

А ранее несколько человек попали на видео, когда вплавь следовали за лодкой с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым. В Сети сразу предположили, что это сотрудники МЧС, но федеральное ведомство позже опровергло эту информацию. Позднее сам Аксёнов раскрыл, кто на самом деле плыл за его лодкой.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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