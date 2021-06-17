Новым главным тренером "Нижнего Новгорода", который в предстоящем сезоне дебютирует в РПЛ, назначен Александр Кержаков. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своём аккаунте в "Инстаграме".

"Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Александр Кержаков в нашей команде. Александр назначен главным тренером ФК "Нижний Новгород". Он играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, знает все модели тренерской работы!" — написал Никитин.

Губернатор назвал Кержакова "молодым амбициозным тренером для молодой амбициозной команды". Он добавил, что тренера нельзя назвать чужим человеком для региона.

"Для Саши наш регион не чужой — отец из Дзержинска. Впереди важнейший и сложнейший сезон в Премьер-лиге! Удачи, Александр! Нижний Новгород — вперёд!" — отметил глава Нижегородской области.

В прошлом сезоне Кержаков возглавлял "Томь", не сумев сохранить команде место в ФНЛ. С марта 2018-го он тренировал юношескую сборную России (до 17 лет).





В ходе игровой карьеры нападающий выступал за петербургский "Зенит", испанскую "Севилью", московское "Динамо" и швейцарский "Цюрих". С 2004 по 2016 год он играл в составе российской национальной команды.