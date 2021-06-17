Депутаты Рады устроили драку во время заседания за призыв расстрелять нардепов-оппозиционеров. Видео © Соцсети

Депутаты Верховной рады устроили потасовку на заседании после слов представителя партии власти "Слуга народа" Никиты Потураева о необходимости расстрелять членов фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь". Физическое устранение нардепов он счёл способом преодолеть экономические трудности и завершить эпоху бедности в стране.

"Здесь спрашивали, когда закончится эпоха бедности. А закончится она тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию, совокупное состояние которой сопоставимо с годовым бюджетом Украины, и расстреляет", — сказал Потураев, после чего началась драка парламентариев.

Когда конфликт был урегулирован, Потураев извинился за свои слова, заверив, что они не были призывом к насильственным действиям и в зале никто не заслуживает репрессий. Спикер парламента Дмитрий Разумков призвал коллег думать, прежде чем что-то сказать, чтобы потом не краснеть перед людьми, которые их избрали. Однако в ОПЗЖ после произошедшего потребовали отстранить обидчика от должности главы Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.