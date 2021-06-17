"Извиняйся перед нами": Депутаты Рады устроили массовую драку из-за призыва расстрелять нардепов-оппозиционеров
После небольшого перерыва зачинщик попросил прощения за грубые слова, однако его требуют отстранить от должности.
Депутаты Рады устроили драку во время заседания за призыв расстрелять нардепов-оппозиционеров. Видео © Соцсети
Депутаты Верховной рады устроили потасовку на заседании после слов представителя партии власти "Слуга народа" Никиты Потураева о необходимости расстрелять членов фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь". Физическое устранение нардепов он счёл способом преодолеть экономические трудности и завершить эпоху бедности в стране.
"Здесь спрашивали, когда закончится эпоха бедности. А закончится она тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию, совокупное состояние которой сопоставимо с годовым бюджетом Украины, и расстреляет", — сказал Потураев, после чего началась драка парламентариев.
Когда конфликт был урегулирован, Потураев извинился за свои слова, заверив, что они не были призывом к насильственным действиям и в зале никто не заслуживает репрессий. Спикер парламента Дмитрий Разумков призвал коллег думать, прежде чем что-то сказать, чтобы потом не краснеть перед людьми, которые их избрали. Однако в ОПЗЖ после произошедшего потребовали отстранить обидчика от должности главы Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.
Ранее Лайф сообщал, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук обратился в ЕСПЧ из-за политического преследования Киевом. Он рассказал о многочисленных нарушениях и предвзятости судебных органов на процессах по его делу и указал на грубые ошибки власти при закрытии оппозиционных телеканалов.
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