Роскомнадзор ограничил использование VyprVPN и Opera VPN
При этом ведомство обещает, что ограничения не затронут российские компании, использующие VPN в непрерывных технологических процессах.
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Роскомнадзор ограничил использование в РФ сервисов Vyprvpn и Opera VPN. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещённому контенту с 17 июня 2021 года вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN", — говорится в сообщении.
При этом РКН обещает, что ограничения не затронут российские компании, использующие VPN в непрерывных технологических процессах. В "белые списки" уже вошло более 130 предприятий, и перечень будет оперативно пополняться по мере поступления новых запросов от компаний и после проверок.
А ранее Роскомнадзор собирался проверить трансляцию музыкальной Премии Муз-ТВ на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В ведомстве отметили, что подобная информация может транслироваться на телеэкранах только после 23:00 при маркировке "18+".
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