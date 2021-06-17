Роскомнадзор ограничил использование VyprVPN и Opera VPN

Роскомнадзор ограничил использование в РФ сервисов Vyprvpn и Opera VPN. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещённому контенту с 17 июня 2021 года вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN", — говорится в сообщении.

При этом РКН обещает, что ограничения не затронут российские компании, использующие VPN в непрерывных технологических процессах. В "белые списки" уже вошло более 130 предприятий, и перечень будет оперативно пополняться по мере поступления новых запросов от компаний и после проверок.