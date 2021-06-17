Создатели "Спутника V" анонсировали прививку от "индийского" коронавируса-мутанта

Создатели "Спутника V" представят другим производителям вакцин препарат, который был разработан для использования против индийского штамма коронавируса. Об этом говорится в официальном аккаунте российской вакцины в "Твиттере".

"Разработчики "Спутника V" скоро предложат другим производителям вакцин бустерную прививку, адаптированную для работы против варианта коронавируса Delta, впервые обнаруженного в Индии", — говорится в сообщении.

По мнению российских учёных, будущее стоит за "коктейлями из вакцин" против коронавируса, то есть комбинациями различных уколов.