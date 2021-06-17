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Создатели "Спутника V" анонсировали прививку от "индийского" коронавируса-мутанта

По мнению учёных, будущее стоит за "коктейлями из вакцин" — то есть комбинациями различных уколов.

17 июня, 13:39
<p>Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей</p>

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Создатели "Спутника V" представят другим производителям вакцин препарат, который был разработан для использования против индийского штамма коронавируса. Об этом говорится в официальном аккаунте российской вакцины в "Твиттере".

"Разработчики "Спутника V" скоро предложат другим производителям вакцин бустерную прививку, адаптированную для работы против варианта коронавируса Delta, впервые обнаруженного в Индии", — говорится в сообщении.

Гонконг включил "Спутник V" в перечень признаваемых вакцин

Гонконг включил "Спутник V" в перечень признаваемых вакцин

По мнению российских учёных, будущее стоит за "коктейлями из вакцин" против коронавируса, то есть комбинациями различных уколов.

Ранее в центре Чумакова рассказали об эффективности антиковидной вакцины "Ковивак". Её производство для гражданского оборота началось в России 25 марта. Предельная отпускная цена за упаковку препарата составляет 4330 рублей.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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