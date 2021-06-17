Попова перевела Роспотребнадзор на круглосуточный режим работы из-за роста случаев ковида

Система Роспотребнадзора полностью мобилизована и переходит в круглосуточный режим работы из-за роста случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ. Такую точку зрения высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при Правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Система Роспотребнадзора мобилизована на сегодня полностью, мы переходим в круглосуточный режим работы и делаем всё для того, чтобы обеспечить эпидблагополучие на территории РФ", — сказала она.