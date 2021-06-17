Попова перевела Роспотребнадзор на круглосуточный режим работы из-за роста случаев ковида
Ведомство нацелено на то, чтобы обеспечить эпидемиологическое благополучие в стране.
Фото © ТАСС / Сорокин Донат
Система Роспотребнадзора полностью мобилизована и переходит в круглосуточный режим работы из-за роста случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ. Такую точку зрения высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при Правительстве по борьбе с коронавирусом.
"Система Роспотребнадзора мобилизована на сегодня полностью, мы переходим в круглосуточный режим работы и делаем всё для того, чтобы обеспечить эпидблагополучие на территории РФ", — сказала она.
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Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. При этом власти столицы опровергают сообщения о возможности введения нового локдауна.
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