Власти Москвы одобрили решение отстранять без зарплаты непривившихся сотрудников
Предприниматели за это наказаны не будут, ведь за нарушения они могут получить штрафы.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Власти Москвы разрешили бизнесу отстранять от работы без выплаты зарплаты сотрудников, которые отказались от вакцинации. Об этом заявил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.
"Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации", — уточнил он.
Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы выпустил постановление об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы услуг. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эта мера была вынужденной в связи с тем, что именно в сфере услуг контакты между людьми происходят чаще всего. Вслед за Москвой аналогичные меры ввели власти Подмосковья, Кузбасса и Сахалина.
Комментариев: 0