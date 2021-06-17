Власти Москвы одобрили решение отстранять без зарплаты непривившихся сотрудников

Власти Москвы разрешили бизнесу отстранять от работы без выплаты зарплаты сотрудников, которые отказались от вакцинации. Об этом заявил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.

"Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации", — уточнил он.