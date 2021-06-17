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Минобрнауки одобрило решение пускать на занятия только вакцинированных студентов

Безопасность при учебном процессе является важнейшим приоритетом наряду с сохранением качества образовательных услуг, уточнили в министерстве.

17 июня, 16:16
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин

Руководители вузов имеют право принимать решение о допуске на занятия только вакцинированных студентов или учеников с антителами. Об этом заявили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Руководство вузов в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса. Принимая такие решения, стоит учитывать эпидемиологическую ситуацию в регионе", — приводит текст сообщения ТАСС.

Отмечается, что подобные рекомендации были выработаны из-за ухудшающейся обстановки с распространением инфекции в Московском регионе. Безопасность учеников при учебном процессе является важнейшим приоритетом наряду с сохранением качества образовательных услуг, уточнили в министерстве.

Песков назвал оправданными рекомендации допускать в вузы только вакцинированных студентов

Песков назвал оправданными рекомендации допускать в вузы только вакцинированных студентов

Напомним, Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья рекомендовал заведениям в новом учебном году перейти на гибридный формат обучения и пускать на очные занятия только вакцинированных студентов или учеников со справкой о наличии антител. Для всех остальных же нужно организовать онлайн-обучение.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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