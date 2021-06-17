Попова рассказала, россияне какого возраста чаще всего заражаются ковидом

Наибольшее число заразившихся коронавирусом фиксируется среди граждан в возрасте от 18 до 50 лет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом.

"Максимальный прирост заболеваемости наблюдается в двух возрастных группах: это 18–29 лет и 30–49 лет", — сообщила она.

Попова подчеркнула, что пожилые люди болеют меньше, так как среди них больше граждан с прививкой. А вот среди населения работоспособного возраста "охват иммунизацией недостаточен".