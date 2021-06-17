Попова рассказала, россияне какого возраста чаще всего заражаются ковидом
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что пожилые люди болеют меньше, так как среди них больше граждан с прививкой.
Фото © ТАСС / Александр Астафьев / POOL
Наибольшее число заразившихся коронавирусом фиксируется среди граждан в возрасте от 18 до 50 лет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом.
"Максимальный прирост заболеваемости наблюдается в двух возрастных группах: это 18–29 лет и 30–49 лет", — сообщила она.
Попова подчеркнула, что пожилые люди болеют меньше, так как среди них больше граждан с прививкой. А вот среди населения работоспособного возраста "охват иммунизацией недостаточен".
"Я хочу ещё раз подчеркнуть: у нас меньше болеют люди на сегодняшний день, потому что удельный вес привитых среди этой возрастной группы (старше 60 лет) максимальный среди всех возрастных групп в РФ", — отметила она.
Ранее Анна Попова заявила о круглосуточном режиме работы Роспотребнадзора из-за роста числа заражённых коронавирусом.
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