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Попова рассказала, россияне какого возраста чаще всего заражаются ковидом

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что пожилые люди болеют меньше, так как среди них больше граждан с прививкой.

17 июня, 16:09
<p>Фото © ТАСС / Александр Астафьев / POOL</p>

Фото © ТАСС / Александр Астафьев / POOL

Наибольшее число заразившихся коронавирусом фиксируется среди граждан в возрасте от 18 до 50 лет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом.

"Максимальный прирост заболеваемости наблюдается в двух возрастных группах: это 18–29 лет и 30–49 лет", — сообщила она.

Попова спрогнозировала ухудшение ситуации с ковидом при отказе от эпидемиологических мер

Попова спрогнозировала ухудшение ситуации с ковидом при отказе от эпидемиологических мер

Попова подчеркнула, что пожилые люди болеют меньше, так как среди них больше граждан с прививкой. А вот среди населения работоспособного возраста "охват иммунизацией недостаточен".

"Я хочу ещё раз подчеркнуть: у нас меньше болеют люди на сегодняшний день, потому что удельный вес привитых среди этой возрастной группы (старше 60 лет) максимальный среди всех возрастных групп в РФ", — отметила она.

Ранее Анна Попова заявила о круглосуточном режиме работы Роспотребнадзора из-за роста числа заражённых коронавирусом.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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