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Эпидемиолог назвал нормой отсутствие антител через год после прививки "Эпиваккороной"

Беспокойство вызвали опубликованные ранее данные соответствующих исследований центра вирусологии "Вектор".

17 июня, 17:14
<p>Фото © ТАСС / Романенко Эрик</p>

Фото © ТАСС / Романенко Эрик

Снижение уровня антител в организме по прошествии девяти месяцев после вакцинации препаратом "Эпиваккорона" — вполне нормальное и ожидаемое явление. Об этом заявил руководитель по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, комментируя данные о том, что менее чем через год антитела сохранились лишь у половины привитых добровольцев.

"После вакцинации более 50% привитых сохраняют иммунитет в течение девяти месяцев и более. Хотя у некоторых лиц, получивших полный курс, уровень антител может начать снижаться через 9–12 месяцев, но это нормально и вполне ожидаемо для сезонных инфекций", — рассказал он в беседе с Ura.ru.

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Ситуацию прокомментировали и в пресс-службе Роспотребнадзора. Там рассказали, что по результатам испытаний на приматах антитела у них сохранялись более года. При этом в ходе клинических испытаний спустя полгода после вакцинации антитела оставались у 100% добровольцев, а через девять месяцев — более чем у 50%.

Напомним, сегодня директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов рассказал, что после прививки российской вакциной от коронавирусной инфекции "Эпиваккорона" антитела спустя девять месяцев выделялись только у 50% добровольцев. Эта новость вызвала обсуждение и беспокойство в обществе.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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