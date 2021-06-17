Эпидемиолог назвал нормой отсутствие антител через год после прививки "Эпиваккороной"
Беспокойство вызвали опубликованные ранее данные соответствующих исследований центра вирусологии "Вектор".
Фото © ТАСС / Романенко Эрик
Снижение уровня антител в организме по прошествии девяти месяцев после вакцинации препаратом "Эпиваккорона" — вполне нормальное и ожидаемое явление. Об этом заявил руководитель по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, комментируя данные о том, что менее чем через год антитела сохранились лишь у половины привитых добровольцев.
"После вакцинации более 50% привитых сохраняют иммунитет в течение девяти месяцев и более. Хотя у некоторых лиц, получивших полный курс, уровень антител может начать снижаться через 9–12 месяцев, но это нормально и вполне ожидаемо для сезонных инфекций", — рассказал он в беседе с Ura.ru.
Ситуацию прокомментировали и в пресс-службе Роспотребнадзора. Там рассказали, что по результатам испытаний на приматах антитела у них сохранялись более года. При этом в ходе клинических испытаний спустя полгода после вакцинации антитела оставались у 100% добровольцев, а через девять месяцев — более чем у 50%.
Напомним, сегодня директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов рассказал, что после прививки российской вакциной от коронавирусной инфекции "Эпиваккорона" антитела спустя девять месяцев выделялись только у 50% добровольцев. Эта новость вызвала обсуждение и беспокойство в обществе.
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